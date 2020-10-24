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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.10.20 - 23:04
Цитата:
Это вы про редакцию газеты, у которой вы в гостях? Правила то они придумывали)
abaika95:
для них это не понятно, во первых, во вторых,и в третьих это для них грубо)
для них это не понятно, во первых, во вторых,и в третьих это для них грубо)
Это вы про редакцию газеты, у которой вы в гостях? Правила то они придумывали)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 24.10.20 - 23:46
Цитата:
А разве вас это остановит?))
abaika95: Цитата -/Не беритесь судить О ТОМ о ЧЕМ не знаете, и не будете выглядеть СМЕШНЫМ/
Можно сделать данный коммент официальным в начале любой новости?)
Можно сделать данный коммент официальным в начале любой новости?)
А разве вас это остановит?))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.10.20 - 03:02
Цитата:
-----Крутяк!! И кто тебя поставил ?
alex_60:
Я смотрящий.
Я смотрящий.
-----Крутяк!! И кто тебя поставил ?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.10.20 - 03:23
Цитата:
alex_60:----Давно ли сам красным был ??
Опять нарушение. Читайте правила.
Опять нарушение. Читайте правила.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.10.20 - 03:26
Цитата:
----Тут просто комплекс Наполеона , Абайка подтвердить
ACROS:
Сторожила забыл спросить .....
Сторожила забыл спросить .....
----Тут просто комплекс Наполеона , Абайка подтвердить
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.10.20 - 03:32
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9759
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.10.20 - 04:50
Хабиб задушил Гейджи во втором раунде.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.10.20 - 11:45
Если я прав в своих подсчетах, то у Алекса сегодня днюха и даже,судя по цифирке, юбилей,не? Поздравляю! Даже нашел твою первую фотографию.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9759
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.10.20 - 12:24
Цитата:
Спасибо.
креативно.
Налил пока не выпил.
Начало а 14.00
[Исправлено: alex_60, 25.10.2020 - 12:48]
Козлов я:
Поздравляю
Поздравляю
Спасибо.
креативно.
Налил пока не выпил.
Начало а 14.00
[Исправлено: alex_60, 25.10.2020 - 12:48]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.10.20 - 12:44
А я лучше за внучку выпью ! За её ДР !
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20311
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.10.20 - 13:06
Цитата:
В каком Ресторане?
А ваще то, нельзя,
в Ресторане...
alex_60:
Начало а 14.00
Начало а 14.00
В каком Ресторане?
А ваще то, нельзя,
в Ресторане...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.10.20 - 13:34
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
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- 05.03.19
- Сообщений:
- 5584
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.10.20 - 15:04
Цитата-/Это вы про редакцию газеты, у которой вы в гостях? Правила то они придумывали/
А мы разве в гостях?)
Цитата-/А разве вас это остановит?)/
Меня да,про вас не скажу)
А мы разве в гостях?)
Цитата-/А разве вас это остановит?)/
Меня да,про вас не скажу)
Я
(Полноправные пользователи)
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- 02.11.19
- Сообщений:
- 374
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 25.10.20 - 16:12
25 октября 1990 года Верховный совет принял Декларацию о государственном суверенитете КазССР, которым провозгласил республику суверенным государством, ее территорию – неделимой и неприкосновенной, гражданство республики, равенство прав и свобод граждан, право республики на самостоятельное решение всех вопросов, связанных с политическим, экономическим, социальным и национально-культурным строительством в республике, разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную, исключительную собственность республики на землю и ее недра, воды, воздушное пространство, растительный и животный мир, другие природные ресурсы, культурные и исторические ценности народа, весь экономический, научно-технический потенциал, провозгласил многообразие и равенство форм собственности.
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