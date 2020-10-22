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≡ Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40185
Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 22.10.20 - 21:28
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Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10 января 2021 года. Придете ли вы в этот день на избирательный участок, чтобы проголосовать за одну из политических партий?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1100
Re: Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 22.10.20 - 21:28
#1
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Некорректная постановка вопроса: На выборы нужно прийти ВСЕМ. Другой вопрос: как проголосуете - это на вашей совести и вашего мировозрения. Если придёт БОЛЬШИНСТВО и лично проголосуют, то меньше вероятности подтасовок и прочих выборных хитростей "ангажированных" членов комиссий.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8265
Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 22.10.20 - 21:31
#2
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Цитата:
ACROS:
и лично проголосуют, то меньше вероятности подтасовок

Это вам фокусник Акопян сказал?))
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1100
Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 23.10.20 - 14:59
#3
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Цитата:
maxsaf:
Акопян сказал?))


Не беритесь судить О ТОМ о ЧЕМ не знаете, и не будете выглядеть СМЕШНЫМ: МЕНЬШЕ, это не значит что НЕЛЬЗЯ не подтасовать. Я в течений 15 лет был председателем УИК, и поверьте мне: любого проверяющего и любого наблюдателя и доверенное лицо могу обвести сквозь пальцы.
Кстати, с сегодняшнего дня ЛЮБЫЕ ОПРОСЫ по поводу выборов, без соответствующих разрешительных документов, КАРАЮТЬСЯ законом.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9756
Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 23.10.20 - 15:04
#4
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я в этом веке ни разу ни на какие "выборы" не ходил.
потому что выбора нет.
все решает нуротан, обком,горком.
и когда капслоком пишут,как будто здесь все тупые,
тоже мне не нравится.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1100
Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 23.10.20 - 18:50
#5
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Цитата:
alex_60:
тоже мне не нравится


И что теперь: КОМУ ТО в рот смотреть, или смотреть в каком ОН настроений??
Это общественная площадка, не ваше личное СМИ: не нравится - не читайте; мне тоже может, многое из того, что пишет некто на букву "а" НЕ НРАВИТЬСЯ, но это не значит что он ТУПОЙ.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9756
Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 23.10.20 - 19:28
#6
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Цитата:
ACROS:


Почитайте правила этого форума и правила общения на форумах в интернете вообще.
Вы просто орете тут.
На весь форум.
с этим капслоком.
что бы понятней было.

[Исправлено: alex_60, 23.10.2020 - 19:29]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1100
Re: Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 23.10.20 - 19:36
#7
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Цитата:
alex_60:
орете тут.


Спасибо, прочитал внимательно ещё раз.
Ничего такого согласно этим правилам, с этим КАПСЛОКОМ я не вытворяю, товарищъ СМОТРЯЩИЙ.
ОРУТ в очереди за яйцами на ЯРМАРКЕ- я выражаю СВОЁ мнение, может СВОЕОБРАЗНО, но выражаю.
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
81
Re: Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 24.10.20 - 22:40
#8
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Я бы рад пойти и повлиять на политику. Даже заставлю себя 10 января оторваться от остатков новогоднего изобилия и сходить на участок. Только уверен на 100%, эти как и все другие выборы у нас носят чисто формальный характер.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8265
Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 24.10.20 - 22:50
#9
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Цитата:
ACROS:
поверьте мне: любого проверяющего и любого наблюдателя и доверенное лицо могу обвести сквозь пальцы.

Так вы сам - фокусник))) я же не знал, извините))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8265
Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 24.10.20 - 22:51
#10
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Цитата:
ACROS:
то меньше вероятности подтасовок

Только если фокусников поганой метлой выгнать :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: maxsaf, 24.10.2020 - 22:52]
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
241
Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 24.10.20 - 22:53
#11
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Цитата:
alex_60:

Цитата:
ACROS:


Это ветка с темой парламентский выборов. Личные препирательства - в личные сообщения. В противном случае будем вынуждены поудалять сообщения обоих за нарушения пункта 2.2.7
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8265
Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 24.10.20 - 22:58
#12
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Цитата:
Muad Dib:
Только уверен на 100%, эти как и все другие выборы у нас носят чисто формальный характер.


Цитата:
alex_60: я в этом веке ни разу ни на какие "выборы" не ходил


Вы обязаны пойти, иначе фокусники работу потеряют))
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