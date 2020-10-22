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Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40185
Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 22.10.20 - 21:28
Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10 января 2021 года. Придете ли вы в этот день на избирательный участок, чтобы проголосовать за одну из политических партий?
Результаты опроса
Результаты опроса
Re: Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 22.10.20 - 21:28
Некорректная постановка вопроса: На выборы нужно прийти ВСЕМ. Другой вопрос: как проголосуете - это на вашей совести и вашего мировозрения. Если придёт БОЛЬШИНСТВО и лично проголосуют, то меньше вероятности подтасовок и прочих выборных хитростей "ангажированных" членов комиссий.
Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 22.10.20 - 21:31
Цитата:
Это вам фокусник Акопян сказал?))
ACROS:
и лично проголосуют, то меньше вероятности подтасовок
и лично проголосуют, то меньше вероятности подтасовок
Это вам фокусник Акопян сказал?))
Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 23.10.20 - 14:59
Цитата:
Не беритесь судить О ТОМ о ЧЕМ не знаете, и не будете выглядеть СМЕШНЫМ: МЕНЬШЕ, это не значит что НЕЛЬЗЯ не подтасовать. Я в течений 15 лет был председателем УИК, и поверьте мне: любого проверяющего и любого наблюдателя и доверенное лицо могу обвести сквозь пальцы.
Кстати, с сегодняшнего дня ЛЮБЫЕ ОПРОСЫ по поводу выборов, без соответствующих разрешительных документов, КАРАЮТЬСЯ законом.
maxsaf:
Акопян сказал?))
Акопян сказал?))
Не беритесь судить О ТОМ о ЧЕМ не знаете, и не будете выглядеть СМЕШНЫМ: МЕНЬШЕ, это не значит что НЕЛЬЗЯ не подтасовать. Я в течений 15 лет был председателем УИК, и поверьте мне: любого проверяющего и любого наблюдателя и доверенное лицо могу обвести сквозь пальцы.
Кстати, с сегодняшнего дня ЛЮБЫЕ ОПРОСЫ по поводу выборов, без соответствующих разрешительных документов, КАРАЮТЬСЯ законом.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9756
Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 23.10.20 - 15:04
я в этом веке ни разу ни на какие "выборы" не ходил.
потому что выбора нет.
все решает нуротан, обком,горком.
и когда капслоком пишут,как будто здесь все тупые,
тоже мне не нравится.
потому что выбора нет.
все решает нуротан, обком,горком.
и когда капслоком пишут,как будто здесь все тупые,
тоже мне не нравится.
Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 23.10.20 - 18:50
Цитата:
И что теперь: КОМУ ТО в рот смотреть, или смотреть в каком ОН настроений??
Это общественная площадка, не ваше личное СМИ: не нравится - не читайте; мне тоже может, многое из того, что пишет некто на букву "а" НЕ НРАВИТЬСЯ, но это не значит что он ТУПОЙ.
alex_60:
тоже мне не нравится
тоже мне не нравится
И что теперь: КОМУ ТО в рот смотреть, или смотреть в каком ОН настроений??
Это общественная площадка, не ваше личное СМИ: не нравится - не читайте; мне тоже может, многое из того, что пишет некто на букву "а" НЕ НРАВИТЬСЯ, но это не значит что он ТУПОЙ.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9756
Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 23.10.20 - 19:28
Цитата:
Почитайте правила этого форума и правила общения на форумах в интернете вообще.
Вы просто орете тут.
На весь форум.
с этим капслоком.
что бы понятней было.
[Исправлено: alex_60, 23.10.2020 - 19:29]
ACROS:
Почитайте правила этого форума и правила общения на форумах в интернете вообще.
Вы просто орете тут.
На весь форум.
с этим капслоком.
что бы понятней было.
[Исправлено: alex_60, 23.10.2020 - 19:29]
Re: Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 23.10.20 - 19:36
Цитата:
Спасибо, прочитал внимательно ещё раз.
Ничего такого согласно этим правилам, с этим КАПСЛОКОМ я не вытворяю, товарищъ СМОТРЯЩИЙ.
ОРУТ в очереди за яйцами на ЯРМАРКЕ- я выражаю СВОЁ мнение, может СВОЕОБРАЗНО, но выражаю.
alex_60:
орете тут.
орете тут.
Спасибо, прочитал внимательно ещё раз.
Ничего такого согласно этим правилам, с этим КАПСЛОКОМ я не вытворяю, товарищъ СМОТРЯЩИЙ.
ОРУТ в очереди за яйцами на ЯРМАРКЕ- я выражаю СВОЁ мнение, может СВОЕОБРАЗНО, но выражаю.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.04.19
- Сообщений:
- 81
Re: Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 24.10.20 - 22:40
Я бы рад пойти и повлиять на политику. Даже заставлю себя 10 января оторваться от остатков новогоднего изобилия и сходить на участок. Только уверен на 100%, эти как и все другие выборы у нас носят чисто формальный характер.
Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 24.10.20 - 22:50
Цитата:
Так вы сам - фокусник))) я же не знал, извините))
ACROS:
поверьте мне: любого проверяющего и любого наблюдателя и доверенное лицо могу обвести сквозь пальцы.
поверьте мне: любого проверяющего и любого наблюдателя и доверенное лицо могу обвести сквозь пальцы.
Так вы сам - фокусник))) я же не знал, извините))
Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 24.10.20 - 22:51
Цитата:
Только если фокусников поганой метлой выгнать
[Исправлено: maxsaf, 24.10.2020 - 22:52]
ACROS:
то меньше вероятности подтасовок
то меньше вероятности подтасовок
Только если фокусников поганой метлой выгнать
[Исправлено: maxsaf, 24.10.2020 - 22:52]
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 241
Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 24.10.20 - 22:53
Цитата:
Цитата:
Это ветка с темой парламентский выборов. Личные препирательства - в личные сообщения. В противном случае будем вынуждены поудалять сообщения обоих за нарушения пункта 2.2.7
alex_60:
Цитата:
ACROS:
Это ветка с темой парламентский выборов. Личные препирательства - в личные сообщения. В противном случае будем вынуждены поудалять сообщения обоих за нарушения пункта 2.2.7
Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 24.10.20 - 22:58
Цитата:
Цитата:
Вы обязаны пойти, иначе фокусники работу потеряют))
Muad Dib:
Только уверен на 100%, эти как и все другие выборы у нас носят чисто формальный характер.
Только уверен на 100%, эти как и все другие выборы у нас носят чисто формальный характер.
Цитата:
alex_60: я в этом веке ни разу ни на какие "выборы" не ходил
Вы обязаны пойти, иначе фокусники работу потеряют))
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