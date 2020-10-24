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≡ В Польше проходят протесты из-за решения почти полностью запретить аборты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40185
В Польше проходят протесты из-за решения почти полностью запретить аборты
Отправлено: 24.10.20 - 18:22
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Демонстрации проходят в Варшаве, Вроцлаве, Познани, Кракове и других городах. Их участники скандируют "Не отдадим правым свою матку", "Парламент – это не беременность, его можно устранить" и "Еб@ть ПиС".
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2072
Re: В Польше проходят протесты из-за решения почти полностью...
Отправлено: 24.10.20 - 18:22
#1
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"Мы будем стремиться к тому, что даже очень тяжелые беременности, когда ребенок обречен на смерть, сильно деформирован, должны завершиться родами, чтобы ребенок мог быть окрещен, носил имя и был похоронен"... заявление Качиньского

Результат влияния католической церкви, которая в Польше резвычайно сильна.
Не удивлюсь, если действительно добьются уголовной ответственности для женщин, сделаших аборт
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8265
Re: В Польше проходят протесты из-за решения почти полностью...
Отправлено: 24.10.20 - 20:41
#2
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Цитата:
даже обреченных на смерть детей.

Цитата:
чтобы ребенок мог быть окрещен

Второе - результат слепой веры в того, кто допускает первое.
Это 3.14...ц какой-то.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
465
В Польше проходят протесты из-за решения почти полностью запретить аборты
Отправлено: 24.10.20 - 20:46
#3
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да что такое? в каждой стране верхушка гонит по-своему
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8265
Re: В Польше проходят протесты из-за решения почти полностью...
Отправлено: 24.10.20 - 21:13
#4
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Цитата:
чтобы ребенок мог быть окрещен, носил имя и был похоронен".

Польша - явно не светское государство. А как с представителями сотен других религий, как с атеистами - всех принудительно крестить что-ли?
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