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В Польше проходят протесты из-за решения почти полностью запретить аборты
В Польше проходят протесты из-за решения почти полностью запретить аборты
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