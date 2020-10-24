Re: В Польше проходят протесты из-за решения почти полностью...

Отправлено: - 18:22

"Мы будем стремиться к тому, что даже очень тяжелые беременности, когда ребенок обречен на смерть, сильно деформирован, должны завершиться родами, чтобы ребенок мог быть окрещен, носил имя и был похоронен"... заявление Качиньского



Результат влияния католической церкви, которая в Польше резвычайно сильна.

Не удивлюсь, если действительно добьются уголовной ответственности для женщин, сделаших аборт