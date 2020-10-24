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≡ Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без проверки, пытались выяснить в костанайском суде
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40185
Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без проверки, пытались выяснить в костанайском суде
Отправлено: 24.10.20 - 10:50
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Предприниматель Алексей ОНИПЧЕНКО считает незаконными действия отдела архитектуры акимата Костаная по направлению в управление госдоходов (УГД) информации о размещении наружной рекламы на его здании.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
464
Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без проверки, пытались выяснить в костанайском суде
Отправлено: 24.10.20 - 15:19
#15
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Цитата:
Специалист рассматривает и определяет: что вывеска, а что - реклама. Источник:

Где специалисты? Поуехали все. А здесь одни ... остались. Пусть побольше предпринимателей на них в суд подают и выигрывают.

[Исправлено: Rexyn, 24.10.2020 - 16:08]
Профайл
р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
14
Re: Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без...
Отправлено: 24.10.20 - 17:17
#16
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там в архитектуре все такие дуболомы? очень сильные специалисты ничего не скажешь
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