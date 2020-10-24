Re: Антикоррупционное ведомство обнаружило нехватку лекарств в...

Отправлено: - 12:04

Очевидно председатель правления СК "Формация" - имел ввиду в целом по стране( где то много, где то мало, но в среднем ВСЁ и на ВСЕХ хватает).

Всё таки Президент ЛИЧНО следит за подготовкой к второй волне.

Хотя у нас может быть ВСЁ. Тем более на носу архиважная компания: выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Тема коронавируса, в скором времени уйдёт на ВТОРОЙ план, какая бы эпизообстановка в стране не была.