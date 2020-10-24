Прогноз на 5 дней
снег-1°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 92% влажность
  • Ю, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Антикоррупционное ведомство обнаружило нехватку лекарств в больницах Актобе
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40182
Антикоррупционное ведомство обнаружило нехватку лекарств в больницах Актобе
Отправлено: 24.10.20 - 12:04
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее председатель правления "СК Фармация" доложил о наличии двухмесячного запаса необходимых для лечения коронавируса лекарств. Однако мониторинговая группа выявила отсутствие на складе медицинского центра 8 наименований лекарств.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1094
Re: Антикоррупционное ведомство обнаружило нехватку лекарств в...
Отправлено: 24.10.20 - 12:04
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очевидно председатель правления СК "Формация" - имел ввиду в целом по стране( где то много, где то мало, но в среднем ВСЁ и на ВСЕХ хватает).
Всё таки Президент ЛИЧНО следит за подготовкой к второй волне.
Хотя у нас может быть ВСЁ. Тем более на носу архиважная компания: выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Тема коронавируса, в скором времени уйдёт на ВТОРОЙ план, какая бы эпизообстановка в стране не была.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 36 Queries | 60 Files Loaded: 572.8 Ko | Raw HTML: 73.27 Ko -