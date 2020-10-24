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Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без проверки, пытались выяснить в костанайском суде
Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без проверки, пытались выяснить в костанайском суде
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40182
Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без проверки, пытались выяснить в костанайском суде
Отправлено: 24.10.20 - 10:50
Предприниматель Алексей ОНИПЧЕНКО считает незаконными действия отдела архитектуры акимата Костаная по направлению в управление госдоходов (УГД) информации о размещении наружной рекламы на его здании.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
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- 03.07.12
- Сообщений:
- 4189
Re: Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без...
Отправлено: 24.10.20 - 10:50
Мне кажется что на торце здания и на заборе, они - реклама, а вот на углу вертикально в слове компьютрон оно вывеска. Следуя логике сотрудников госдохода и архитектуры можно признать за рекламу вывески вокзал, ауежай, универсам, тогда можно бабок нарубить на пустом месте...
(Полноправные пользователи)
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- 25.11.16
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- 1879
Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без проверки, пытались выяснить в костанайском суде
Отправлено: 24.10.20 - 11:10
Вот на этой прикольной картинке четко видно, где вывеска, а где реклама. Сверху- вывеска с названием, а про квас и доставку, по логике,- это реклама. Отсюда нужно и исходить.
Т.е. название и указание на род деятельности можно считать вывеской, а все остальные приложения к ней - это уже реклама.
[Исправлено: Козлов я, 24.10.2020 - 11:23]
Т.е. название и указание на род деятельности можно считать вывеской, а все остальные приложения к ней - это уже реклама.
[Исправлено: Козлов я, 24.10.2020 - 11:23]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5812
Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без проверки, пытались выяснить в костанайском суде
Отправлено: 24.10.20 - 11:23
Цитата:
Ни первое, ни второе. Да реклама, но своего бизнеса, на своей территории Будь то магазин или автомобиль.
Реклама на автомобиле ещё и денег стоит, хотя и на магазине тоже наверное. У нас эти расходы можешь в налоговой декларации списать. Тут вопрос другой. Как можно брать налог, за то что денег не приносит. Налогом вроде может облагаться только прибыль.
Ну за исключением дорожного налога.
Козлов я:
Ни первое, ни второе. Да реклама, но своего бизнеса, на своей территории Будь то магазин или автомобиль.
Реклама на автомобиле ещё и денег стоит, хотя и на магазине тоже наверное. У нас эти расходы можешь в налоговой декларации списать. Тут вопрос другой. Как можно брать налог, за то что денег не приносит. Налогом вроде может облагаться только прибыль.
Ну за исключением дорожного налога.
Re: Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без...
Отправлено: 24.10.20 - 11:25
Лет двадцать назад, к супруге приезжал специалист с налоговой: просто прямо попросил перечислить энную сумму на определённый счёт, якобы у них план по сборам по этому виду налогов, хотя на её сельском сельмаге даже элементарной ВЫВЕСКИ не было ( зачем она на селе и так все знают). Никаких проблем: перечислили и с тех пор НИКТО и НИКОГДА ни про какую то рекламу НЕ ЗАИКАЕТСЯ.
600 000 тенге - это конечно БОЛЬШАЯ сумма, за это стоит побороться.
600 000 тенге - это конечно БОЛЬШАЯ сумма, за это стоит побороться.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5812
Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без проверки, пытались выяснить в костанайском суде
Отправлено: 24.10.20 - 11:26
Так скоро за ношение Adidas, Nike & Co. Можно будет налог требовать. Бред полный.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5812
Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без проверки, пытались выяснить в костанайском суде
Отправлено: 24.10.20 - 11:29
Да до "здоровой" экономики и системы налогообложения, ну ооочень далеко ещё однако
[Исправлено: elektron, 24.10.2020 - 06:30]
[Исправлено: elektron, 24.10.2020 - 06:30]
Re: Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без...
Отправлено: 24.10.20 - 11:29
Цитата:
Не совсем так, вернее не так: налогом облагается ( например по СНР - по упрощёнке) ДОХОД за полгода ( то есть - сколько ты пробил по кассе).
elektron:
Налогом вроде может облагаться только прибыль
Налогом вроде может облагаться только прибыль
Не совсем так, вернее не так: налогом облагается ( например по СНР - по упрощёнке) ДОХОД за полгода ( то есть - сколько ты пробил по кассе).
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5812
Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без проверки, пытались выяснить в костанайском суде
Отправлено: 24.10.20 - 11:32
Цитата:
Ну это же грабёж. С прибыли считать должны и убытки также списывать.
ACROS:
то есть - сколько ты пробил по кассе).
то есть - сколько ты пробил по кассе).
Ну это же грабёж. С прибыли считать должны и убытки также списывать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5812
Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без проверки, пытались выяснить в костанайском суде
Отправлено: 24.10.20 - 11:44
Не не полечу в Казахстан, лучше на Канары. А то ещё за мои чемоданы фирмы Bugatti, налог впаяют
Re: Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без...
Отправлено: 24.10.20 - 11:46
Цитата:
Так прописано в Налоговом Кодексе. Есть послабления, правда всего лишь на три года по Указу Токаева: в виде списания социальных отчислений - это 50% налогов.
По мне : НЕ НУЖНО никаких списаний; списывают сущие копейки - это не критично для бизнеса, потом начинается - бла-бла-бла типа - СОЦИАЛЬНАЯ ответственность бизнеса и пошло-поехало: фонд района, на Новый год, на день пожилых, спортсмены да много чего . В городе это МАЛО проходит, но на селе - народ попроще и как то более милосерднее, что ли.
elektron:
Так прописано в Налоговом Кодексе. Есть послабления, правда всего лишь на три года по Указу Токаева: в виде списания социальных отчислений - это 50% налогов.
По мне : НЕ НУЖНО никаких списаний; списывают сущие копейки - это не критично для бизнеса, потом начинается - бла-бла-бла типа - СОЦИАЛЬНАЯ ответственность бизнеса и пошло-поехало: фонд района, на Новый год, на день пожилых, спортсмены да много чего . В городе это МАЛО проходит, но на селе - народ попроще и как то более милосерднее, что ли.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5812
Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без проверки, пытались выяснить в костанайском суде
Отправлено: 24.10.20 - 11:52
Цитата:
Гложут сомнения. Во всём мире не так, а в Казахстане так. Цитата:
Социальная ответственность, есть gut = хорошо. Но добровольно.
А тут звучит как рэкет.
[Исправлено: elektron, 24.10.2020 - 06:53]
ACROS:
Так прописано в Налоговом Кодексе.
Так прописано в Налоговом Кодексе.
Гложут сомнения. Во всём мире не так, а в Казахстане так. Цитата:
ACROS:
СОЦИАЛЬНАЯ ответственность бизнеса и пошло-поехало: фонд района, на Новый год, на день пожилых, спортсмены да много чего . В городе это МАЛО проходит, но на селе - народ попроще и как то более милосерднее, что ли.
СОЦИАЛЬНАЯ ответственность бизнеса и пошло-поехало: фонд района, на Новый год, на день пожилых, спортсмены да много чего . В городе это МАЛО проходит, но на селе - народ попроще и как то более милосерднее, что ли.
Социальная ответственность, есть gut = хорошо. Но добровольно.
А тут звучит как рэкет.
[Исправлено: elektron, 24.10.2020 - 06:53]
Re: Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без...
Отправлено: 24.10.20 - 11:56
Цитата:
Конечно: ДОБРОВОЛЬНО. В городе палку кинь, попадёшь в магазинчик; а на селе один-два и обчёлся - а власти НАДО помогать.
elektron:
Но добровольно.
Но добровольно.
Конечно: ДОБРОВОЛЬНО. В городе палку кинь, попадёшь в магазинчик; а на селе один-два и обчёлся - а власти НАДО помогать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5812
Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без проверки, пытались выяснить в костанайском суде
Отправлено: 24.10.20 - 12:16
Цитата:
То есть вас "доят" и это в порядке вещей? А "послать" не пробовали? Если конечно за плечами безупречная карьера. То можно попробовать. Если "рыльце в пушку", то лучше не рыпаться. Но ставить на место беспредельщиков в конце концов кто то должен же?
ACROS:
Конечно: ДОБРОВОЛЬНО. В городе палку кинь, попадёшь в магазинчик; а на селе один-два и обчёлся - а власти НАДО помогать.
Конечно: ДОБРОВОЛЬНО. В городе палку кинь, попадёшь в магазинчик; а на селе один-два и обчёлся - а власти НАДО помогать.
То есть вас "доят" и это в порядке вещей? А "послать" не пробовали? Если конечно за плечами безупречная карьера. То можно попробовать. Если "рыльце в пушку", то лучше не рыпаться. Но ставить на место беспредельщиков в конце концов кто то должен же?
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