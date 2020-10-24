Прогноз на 5 дней
снег-1°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 92% влажность
  • Ю, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без проверки, пытались выяснить в костанайском суде
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40182
Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без проверки, пытались выяснить в костанайском суде
Отправлено: 24.10.20 - 10:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предприниматель Алексей ОНИПЧЕНКО считает незаконными действия отдела архитектуры акимата Костаная по направлению в управление госдоходов (УГД) информации о размещении наружной рекламы на его здании.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4189
Re: Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без...
Отправлено: 24.10.20 - 10:50
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется что на торце здания и на заборе, они - реклама, а вот на углу вертикально в слове компьютрон оно вывеска. Следуя логике сотрудников госдохода и архитектуры можно признать за рекламу вывески вокзал, ауежай, универсам, тогда можно бабок нарубить на пустом месте...
Профайл Посетить вебсайт
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1879
Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без проверки, пытались выяснить в костанайском суде
Отправлено: 24.10.20 - 11:10
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот на этой прикольной картинке четко видно, где вывеска, а где реклама. Сверху- вывеска с названием, а про квас и доставку, по логике,- это реклама. Отсюда нужно и исходить.



Т.е. название и указание на род деятельности можно считать вывеской, а все остальные приложения к ней - это уже реклама.

[Исправлено: Козлов я, 24.10.2020 - 11:23]
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5812
Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без проверки, пытались выяснить в костанайском суде
Отправлено: 24.10.20 - 11:23
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Ни первое, ни второе. Да реклама, но своего бизнеса, на своей территории Будь то магазин или автомобиль.
Реклама на автомобиле ещё и денег стоит, хотя и на магазине тоже наверное. У нас эти расходы можешь в налоговой декларации списать. Тут вопрос другой. Как можно брать налог, за то что денег не приносит. Налогом вроде может облагаться только прибыль. :lol:
Ну за исключением дорожного налога. ;-)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1094
Re: Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без...
Отправлено: 24.10.20 - 11:25
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лет двадцать назад, к супруге приезжал специалист с налоговой: просто прямо попросил перечислить энную сумму на определённый счёт, якобы у них план по сборам по этому виду налогов, хотя на её сельском сельмаге даже элементарной ВЫВЕСКИ не было ( зачем она на селе и так все знают). Никаких проблем: перечислили и с тех пор НИКТО и НИКОГДА ни про какую то рекламу НЕ ЗАИКАЕТСЯ.
600 000 тенге - это конечно БОЛЬШАЯ сумма, за это стоит побороться.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5812
Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без проверки, пытались выяснить в костанайском суде
Отправлено: 24.10.20 - 11:26
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так скоро за ношение Adidas, Nike & Co. Можно будет налог требовать. Бред полный. 8-)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5812
Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без проверки, пытались выяснить в костанайском суде
Отправлено: 24.10.20 - 11:29
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да до "здоровой" экономики и системы налогообложения, ну ооочень далеко ещё однако :oops:

[Исправлено: elektron, 24.10.2020 - 06:30]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1094
Re: Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без...
Отправлено: 24.10.20 - 11:29
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Налогом вроде может облагаться только прибыль


Не совсем так, вернее не так: налогом облагается ( например по СНР - по упрощёнке) ДОХОД за полгода ( то есть - сколько ты пробил по кассе).
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5812
Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без проверки, пытались выяснить в костанайском суде
Отправлено: 24.10.20 - 11:32
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
то есть - сколько ты пробил по кассе).

Ну это же грабёж. С прибыли считать должны и убытки также списывать.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5812
Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без проверки, пытались выяснить в костанайском суде
Отправлено: 24.10.20 - 11:44
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не не полечу в Казахстан, лучше на Канары. А то ещё за мои чемоданы фирмы Bugatti, налог впаяют :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1094
Re: Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без...
Отправлено: 24.10.20 - 11:46
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:


Так прописано в Налоговом Кодексе. Есть послабления, правда всего лишь на три года по Указу Токаева: в виде списания социальных отчислений - это 50% налогов.
По мне : НЕ НУЖНО никаких списаний; списывают сущие копейки - это не критично для бизнеса, потом начинается - бла-бла-бла типа - СОЦИАЛЬНАЯ ответственность бизнеса и пошло-поехало: фонд района, на Новый год, на день пожилых, спортсмены да много чего . В городе это МАЛО проходит, но на селе - народ попроще и как то более милосерднее, что ли.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5812
Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без проверки, пытались выяснить в костанайском суде
Отправлено: 24.10.20 - 11:52
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Так прописано в Налоговом Кодексе.

Гложут сомнения. Во всём мире не так, а в Казахстане так. :-x Цитата:
ACROS:
СОЦИАЛЬНАЯ ответственность бизнеса и пошло-поехало: фонд района, на Новый год, на день пожилых, спортсмены да много чего . В городе это МАЛО проходит, но на селе - народ попроще и как то более милосерднее, что ли.

Социальная ответственность, есть gut = хорошо. Но добровольно.
А тут звучит как рэкет. 8-)

[Исправлено: elektron, 24.10.2020 - 06:53]
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1094
Re: Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без...
Отправлено: 24.10.20 - 11:56
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но добровольно.


Конечно: ДОБРОВОЛЬНО. В городе палку кинь, попадёшь в магазинчик; а на селе один-два и обчёлся - а власти НАДО помогать.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5812
Почему сведения о наружной рекламе отправляют в УГД без проверки, пытались выяснить в костанайском суде
Отправлено: 24.10.20 - 12:16
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Конечно: ДОБРОВОЛЬНО. В городе палку кинь, попадёшь в магазинчик; а на селе один-два и обчёлся - а власти НАДО помогать.

То есть вас "доят" и это в порядке вещей? А "послать" не пробовали? Если конечно за плечами безупречная карьера. То можно попробовать. Если "рыльце в пушку", то лучше не рыпаться. Но ставить на место беспредельщиков в конце концов кто то должен же?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 42 Queries | 60 Files Loaded: 572.8 Ko | Raw HTML: 105.35 Ko -