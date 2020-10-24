Отправлено: - 11:52

ACROS:

Так прописано в Налоговом Кодексе.

ACROS:

СОЦИАЛЬНАЯ ответственность бизнеса и пошло-поехало: фонд района, на Новый год, на день пожилых, спортсмены да много чего . В городе это МАЛО проходит, но на селе - народ попроще и как то более милосерднее, что ли.

[Исправлено: elektron, 24.10.2020 - 06:53]

Цитата:Гложут сомнения. Во всём мире не так, а в Казахстане так.Цитата:Социальная ответственность, есть gut = хорошо. Но добровольно.А тут звучит как рэкет.