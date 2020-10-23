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≡ Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40180
Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
Отправлено: 23.10.20 - 11:06
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С таким предложением руководитель департамента по борьбе с коррупцией Куаныш БЕКБАСОВ выступил на заседании коллегии управления образования. Он также сообщил, что в колл-центр 1424 поступают обращения родителей о поборах в школах.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8257
Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
Отправлено: 23.10.20 - 21:53
#15
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Сдать крысу, которая в общак залезла - это по понятиям стукачество?))
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