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≡ Казахстанским медикам перестанут выплачивать компенсацию за заражение коронавирусом
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40180
Казахстанским медикам перестанут выплачивать компенсацию за заражение коронавирусом
Отправлено: 22.10.20 - 09:26
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Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов сообщил, что заболевшим коронавирусом медработникам в Казахстане перестанут выплачивать единовременные компенсации.
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р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
13
Re: Казахстанским медикам перестанут выплачивать компенсацию за...
Отправлено: 22.10.20 - 09:26
#1
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Либо деньги кончаются, либо вирус побеждаем. Складывается впечатление, что эту проблему власти понемногу сбрасывают со своих плеч на самих граждан. Поиграли в больничку и хватит у вождей куча своих забот. А эта эпидемия уже пройденный этап, для них это не серьезно
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
486
Re: Казахстанским медикам перестанут выплачивать компенсацию за...
Отправлено: 22.10.20 - 10:15
#2
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да зачем они вообще нужны- есть ведь цифровое здравоохранение, подошёл к ноутбуку, открыл их сайт и пролечился доктор вебом. Контрольное лечение у бабки в соседнем подъезде на воске и катании яйца можно сделать. Уволить всех!
PS- откройте границы хотя бы до Челябинска, а то все как мухи перемрут, один чёрт большинство там лечатся.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4187
Re: Казахстанским медикам перестанут выплачивать компенсацию за...
Отправлено: 22.10.20 - 11:26
#3
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Все эти карантины и прочие меры однозначно выдуманы чтоб страховать свои жирные задницы на всякий случай. Автобусы переполнены, гулянки продолжаются, ношение маски, вроде как Рабица от комара. Пусть бы шло своим всё чередом только один вред от всего этого.выживет сильнейший.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1087
Re: Казахстанским медикам перестанут выплачивать компенсацию за...
Отправлено: 22.10.20 - 20:50
#4
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Цитата://сейчас заражение медработников должно стать неприемлемым на рабочем месте//
То есть: телега впереди коровы.

Пандемию победили ( по победным отчётам чиновников от медицины), нужно решать другие задачи( хотя как победили, ещё даже всеобщей ВАКЦИНАЦИИ не было), например - а) предстоящие выборы в Мажилис и в маслихаты или же б)всем , в том числе и даже в первую очередь властям, надоело топтаться вокруг этого коронавируса.
Это примерно как с ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ проведения сельхозработ в сельском хозяйстве: реального элементарного устойчивого покрытия Интернета на селе НЕТ, но по отчётам министра цифровизации и руководителя Казахтелекома - Интернет везде и с устойчивым покрытием и на основе этого дутого отчёта , другие чиновники строят планы о цифровизацией всего сельского хозяйства.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1087
Re: Казахстанским медикам перестанут выплачивать компенсацию за...
Отправлено: 23.10.20 - 21:15
#5
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Полагаю Что ЖАДНОСТЬ казахских чиновников до добра не доведёт:
кредиты на ровном месте списывают;
владельцам "армянскмх" машин идут навстречу.
Завтра просто напросто НЕКОМУ будет работать в поликлиниках и больницах.
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