Re: Казахстанским медикам перестанут выплачивать компенсацию за...

Отправлено: - 20:50

Цитата://сейчас заражение медработников должно стать неприемлемым на рабочем месте//

То есть: телега впереди коровы.



Пандемию победили ( по победным отчётам чиновников от медицины), нужно решать другие задачи( хотя как победили, ещё даже всеобщей ВАКЦИНАЦИИ не было), например - а) предстоящие выборы в Мажилис и в маслихаты или же б)всем , в том числе и даже в первую очередь властям, надоело топтаться вокруг этого коронавируса.

Это примерно как с ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ проведения сельхозработ в сельском хозяйстве: реального элементарного устойчивого покрытия Интернета на селе НЕТ, но по отчётам министра цифровизации и руководителя Казахтелекома - Интернет везде и с устойчивым покрытием и на основе этого дутого отчёта , другие чиновники строят планы о цифровизацией всего сельского хозяйства.