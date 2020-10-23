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≡ Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40180
Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
Отправлено: 23.10.20 - 11:06
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С таким предложением руководитель департамента по борьбе с коррупцией Куаныш БЕКБАСОВ выступил на заседании коллегии управления образования. Он также сообщил, что в колл-центр 1424 поступают обращения родителей о поборах в школах.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8257
Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
Отправлено: 23.10.20 - 11:06
#1
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Цитата:
Он напомнил, что граждане могут получить вознаграждение от государства за проявление гражданской позиции - до 10% от суммы подтвержденной взятки.

Интересно, сколько граждан уже проявили гражданскую позицию, и какова сумма выплаченных вознаграждений?

[Исправлено: maxsaf, 23.10.2020 - 11:06]
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
373
Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
Отправлено: 23.10.20 - 13:44
#2
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- В некоторых регионах родители и педагоги вынуждены за свой счет покупать бумагу, канцелярские принадлежности для нужд школы, вынуждают принимать участие в платных олимпиадах,
Вот это коррупция .
Больше заняться нечем ?

зарегистрированы 28 коррупционных преступлений. ---Букеты цветов получили ? Или коробку конфет ?

[Исправлено: Я, 23.10.2020 - 13:46]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1087
Re: Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том...
Отправлено: 23.10.20 - 17:27
#3
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Цитата://за свой счет покупать бумагу, канцелярские принадлежности для нужд школы, вынуждают принимать участие в платных олимпиадах, требуют денег на подарки классным руководителям.//

Полный БРЕД!!
Когда моя дочь училась в школа, что бы школа не просила (деньги, транспорт, купить шторы, краску, кисточки, путёвку самому хорошему педагогу и прочее)- всегда шёл навстречу и не только я один, многие мои коллеги так делали и делают до сих пор, и никто - ни меня, ни я никого СОЦИАЛЬНО не третировал, и тем более этими действиями не вызывал НЕДОВЕРИЕ к ИНСТИТУТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ власти.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
373
Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
Отправлено: 23.10.20 - 17:37
#4
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Цитата:
ACROS:
шёл навстречу и не только я

Вот это то теперь и запретили. Коррупцией обозвали , а не спонсорством
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1087
Re: Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том...
Отправлено: 23.10.20 - 18:14
#5
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Цитата: //до 10% от суммы подтвержденной взятки.//

Институт Павлика Морозова, как мне кажется, у нас НЕ ПРИЖИВЁТСЯ - стукачей у нас не любят. У нас с ПРЕЗРЕНИЕМ и с БРЕЗГЛИВОСТЬЮ относятся к тем кто доносит о коррупции ( коррупция, в принципе - это кто то, что то УКРАЛ не у людей , а у государства; к таким людям у нас неофициальная УВАЖУХА - умеют жить). 10% - это иудины сребренники.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5805
Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
Отправлено: 23.10.20 - 18:38
#6
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Цитата:
ACROS:
Институт Павлика Морозова

Ну почему же, такое же преступление, как и грабёж, насилие и пр. Вы же мимо не пройдёте?
Другое дело, что считать коррупцией. Если- Цитата:
ACROS:
у государства; к таким людям у нас неофициальная УВАЖУХА

Как можно их уважать? Если они, грубо говоря "общак" воруют? И не важно чёртово это колесо или другое какое строительство.
Может ещё не достаточно особняков и зАмков в Лондонах и Парижах преобретено? :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1087
Re: Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том...
Отправлено: 23.10.20 - 19:09
#7
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Цитата:
elektron:
Вы же мимо не пройдёте


Если честно и положа руку на сердце: даже не знаю как вам ответить - если ДТП, разговору нет; девушку, женщину, дитё обижают - что под

Цитата:
elektron:
Как можно их уважать


Вот мы собираемся коллеги( крестьяне, фермера) выпиваем, шашлыки, винцо, конячёк, разговоры, трали-вали - про баб, футбол, политику, про урожай и всегда про ЭТО(коррупцию)- "вот этот зам., пом., САМ, -хапнул 5-10-15-20 лямов на дороге, на стройке, - он просто молодец, красавчик халявные деньги пристроил. Мы же в одном районе живём, где ВСЕ друг про друга знают ВСЁ и ВСЯ - где, когда, как, с кем и сколько раз.
Вот и делайте и вывод: уважать ИХ (корупционеров) или доносить на них??
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5805
Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
Отправлено: 23.10.20 - 19:19
#8
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Цитата:
ACROS:
-хапнул 5-10-15-20 лямов

Вот тут не совсем понятно, хапнул=заработал или взятку получил, или откат?
Тогда опять таки встаёт вопрос, что считать взяткой.
И что значит?-
Цитата:
ACROS:
халявные деньги пристроил.

Хотя лучше оставим это дело. В целях Вашей же безопасности. ;-)

[Исправлено: elektron, 23.10.2020 - 14:21]
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
373
Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
Отправлено: 23.10.20 - 20:30
#9
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Цитата:
elektron:
не совсем понятно


Всё просто

Цитата:
ACROS:
Вот мы собираемся коллеги( крестьяне, фермера) выпиваем, шашлыки, винцо, конячёк, разговоры,
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5805
Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
Отправлено: 23.10.20 - 20:39
#10
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Цитата:
Я:
Всё просто

Ну я так и подумал. :lol:
Вот с хапанул, как то не очень разобрался. ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9747
Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
Отправлено: 23.10.20 - 20:42
#11
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Цитата:
ACROS:
Вот мы собираемся коллеги( крестьяне, фермера) выпиваем, шашлыки, винцо, конячёк, разговоры, трали-вали - про баб, футбол, политику, про урожай


Дракон, а у вас фермеры так собираются?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20303
Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
Отправлено: 23.10.20 - 21:01
#12
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Цитата:
alex_60:
Дракон, а у вас фермеры так собираются?

Может и собираются, не знаю.
Один,которого хорошо, знаю.
Поедет на Рождество в Швецию... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9747
Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
Отправлено: 23.10.20 - 21:07
#13
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Цитата:
drakon:
Один,которого хорошо, знаю. Поедет на Рождество в Швецию


Бухать со шведскими фермерами?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8257
Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
Отправлено: 23.10.20 - 21:50
#14
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Цитата:
elektron:
Как можно их уважать? Если они, грубо говоря "общак" воруют?

Так коррупционеры - крысы позорные?))
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