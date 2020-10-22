Отправлено: - 18:50

alex_60:

тоже мне не нравится

Цитата:И что теперь: КОМУ ТО в рот смотреть, или смотреть в каком ОН настроений??Это общественная площадка, не ваше личное СМИ: не нравится - не читайте; мне тоже может, многое из того, что пишет некто на букву "а" НЕ НРАВИТЬСЯ, но это не значит что он ТУПОЙ.