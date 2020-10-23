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Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40180
Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
Отправлено: 23.10.20 - 11:06
С таким предложением руководитель департамента по борьбе с коррупцией Куаныш БЕКБАСОВ выступил на заседании коллегии управления образования. Он также сообщил, что в колл-центр 1424 поступают обращения родителей о поборах в школах.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
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- 8254
Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
Отправлено: 23.10.20 - 11:06
Цитата:
Интересно, сколько граждан уже проявили гражданскую позицию, и какова сумма выплаченных вознаграждений?
[Исправлено: maxsaf, 23.10.2020 - 11:06]
Он напомнил, что граждане могут получить вознаграждение от государства за проявление гражданской позиции - до 10% от суммы подтвержденной взятки.
Интересно, сколько граждан уже проявили гражданскую позицию, и какова сумма выплаченных вознаграждений?
[Исправлено: maxsaf, 23.10.2020 - 11:06]
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 372
Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
Отправлено: 23.10.20 - 13:44
- В некоторых регионах родители и педагоги вынуждены за свой счет покупать бумагу, канцелярские принадлежности для нужд школы, вынуждают принимать участие в платных олимпиадах,
Вот это коррупция .
Больше заняться нечем ?
зарегистрированы 28 коррупционных преступлений. ---Букеты цветов получили ? Или коробку конфет ?
[Исправлено: Я, 23.10.2020 - 13:46]
Вот это коррупция .
Больше заняться нечем ?
зарегистрированы 28 коррупционных преступлений. ---Букеты цветов получили ? Или коробку конфет ?
[Исправлено: Я, 23.10.2020 - 13:46]
Re: Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том...
Отправлено: 23.10.20 - 17:27
Цитата://за свой счет покупать бумагу, канцелярские принадлежности для нужд школы, вынуждают принимать участие в платных олимпиадах, требуют денег на подарки классным руководителям.//
Полный БРЕД!!
Когда моя дочь училась в школа, что бы школа не просила (деньги, транспорт, купить шторы, краску, кисточки, путёвку самому хорошему педагогу и прочее)- всегда шёл навстречу и не только я один, многие мои коллеги так делали и делают до сих пор, и никто - ни меня, ни я никого СОЦИАЛЬНО не третировал, и тем более этими действиями не вызывал НЕДОВЕРИЕ к ИНСТИТУТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ власти.
Полный БРЕД!!
Когда моя дочь училась в школа, что бы школа не просила (деньги, транспорт, купить шторы, краску, кисточки, путёвку самому хорошему педагогу и прочее)- всегда шёл навстречу и не только я один, многие мои коллеги так делали и делают до сих пор, и никто - ни меня, ни я никого СОЦИАЛЬНО не третировал, и тем более этими действиями не вызывал НЕДОВЕРИЕ к ИНСТИТУТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ власти.
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 372
Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
Отправлено: 23.10.20 - 17:37
Цитата:
Вот это то теперь и запретили. Коррупцией обозвали , а не спонсорством
ACROS:
шёл навстречу и не только я
шёл навстречу и не только я
Вот это то теперь и запретили. Коррупцией обозвали , а не спонсорством
Re: Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том...
Отправлено: 23.10.20 - 18:14
Цитата: //до 10% от суммы подтвержденной взятки.//
Институт Павлика Морозова, как мне кажется, у нас НЕ ПРИЖИВЁТСЯ - стукачей у нас не любят. У нас с ПРЕЗРЕНИЕМ и с БРЕЗГЛИВОСТЬЮ относятся к тем кто доносит о коррупции ( коррупция, в принципе - это кто то, что то УКРАЛ не у людей , а у государства; к таким людям у нас неофициальная УВАЖУХА - умеют жить). 10% - это иудины сребренники.
Институт Павлика Морозова, как мне кажется, у нас НЕ ПРИЖИВЁТСЯ - стукачей у нас не любят. У нас с ПРЕЗРЕНИЕМ и с БРЕЗГЛИВОСТЬЮ относятся к тем кто доносит о коррупции ( коррупция, в принципе - это кто то, что то УКРАЛ не у людей , а у государства; к таким людям у нас неофициальная УВАЖУХА - умеют жить). 10% - это иудины сребренники.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5804
Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
Отправлено: 23.10.20 - 18:38
Цитата:
Ну почему же, такое же преступление, как и грабёж, насилие и пр. Вы же мимо не пройдёте?
Другое дело, что считать коррупцией. Если- Цитата:
Как можно их уважать? Если они, грубо говоря "общак" воруют? И не важно чёртово это колесо или другое какое строительство.
Может ещё не достаточно особняков и зАмков в Лондонах и Парижах преобретено?
ACROS:
Институт Павлика Морозова
Институт Павлика Морозова
Ну почему же, такое же преступление, как и грабёж, насилие и пр. Вы же мимо не пройдёте?
Другое дело, что считать коррупцией. Если- Цитата:
ACROS:
у государства; к таким людям у нас неофициальная УВАЖУХА
у государства; к таким людям у нас неофициальная УВАЖУХА
Как можно их уважать? Если они, грубо говоря "общак" воруют? И не важно чёртово это колесо или другое какое строительство.
Может ещё не достаточно особняков и зАмков в Лондонах и Парижах преобретено?
Re: Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том...
Отправлено: 23.10.20 - 19:09
Цитата:
Если честно и положа руку на сердце: даже не знаю как вам ответить - если ДТП, разговору нет; девушку, женщину, дитё обижают - что под
Цитата:
Вот мы собираемся коллеги( крестьяне, фермера) выпиваем, шашлыки, винцо, конячёк, разговоры, трали-вали - про баб, футбол, политику, про урожай и всегда про ЭТО(коррупцию)- "вот этот зам., пом., САМ, -хапнул 5-10-15-20 лямов на дороге, на стройке, - он просто молодец, красавчик халявные деньги пристроил. Мы же в одном районе живём, где ВСЕ друг про друга знают ВСЁ и ВСЯ - где, когда, как, с кем и сколько раз.
Вот и делайте и вывод: уважать ИХ (корупционеров) или доносить на них??
elektron:
Вы же мимо не пройдёте
Вы же мимо не пройдёте
Если честно и положа руку на сердце: даже не знаю как вам ответить - если ДТП, разговору нет; девушку, женщину, дитё обижают - что под
Цитата:
elektron:
Как можно их уважать
Как можно их уважать
Вот мы собираемся коллеги( крестьяне, фермера) выпиваем, шашлыки, винцо, конячёк, разговоры, трали-вали - про баб, футбол, политику, про урожай и всегда про ЭТО(коррупцию)- "вот этот зам., пом., САМ, -хапнул 5-10-15-20 лямов на дороге, на стройке, - он просто молодец, красавчик халявные деньги пристроил. Мы же в одном районе живём, где ВСЕ друг про друга знают ВСЁ и ВСЯ - где, когда, как, с кем и сколько раз.
Вот и делайте и вывод: уважать ИХ (корупционеров) или доносить на них??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5804
Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
Отправлено: 23.10.20 - 19:19
Цитата:
Вот тут не совсем понятно, хапнул=заработал или взятку получил, или откат?
Тогда опять таки встаёт вопрос, что считать взяткой.
И что значит?-
Цитата:
Хотя лучше оставим это дело. В целях Вашей же безопасности.
[Исправлено: elektron, 23.10.2020 - 14:21]
ACROS:
-хапнул 5-10-15-20 лямов
-хапнул 5-10-15-20 лямов
Вот тут не совсем понятно, хапнул=заработал или взятку получил, или откат?
Тогда опять таки встаёт вопрос, что считать взяткой.
И что значит?-
Цитата:
ACROS:
халявные деньги пристроил.
халявные деньги пристроил.
Хотя лучше оставим это дело. В целях Вашей же безопасности.
[Исправлено: elektron, 23.10.2020 - 14:21]
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