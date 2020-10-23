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≡ Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40180
Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
Отправлено: 23.10.20 - 11:06
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С таким предложением руководитель департамента по борьбе с коррупцией Куаныш БЕКБАСОВ выступил на заседании коллегии управления образования. Он также сообщил, что в колл-центр 1424 поступают обращения родителей о поборах в школах.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8253
Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
Отправлено: 23.10.20 - 11:06
#1
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Цитата:
Он напомнил, что граждане могут получить вознаграждение от государства за проявление гражданской позиции - до 10% от суммы подтвержденной взятки.

Интересно, сколько граждан уже проявили гражданскую позицию, и какова сумма выплаченных вознаграждений?

[Исправлено: maxsaf, 23.10.2020 - 11:06]
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
372
Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
Отправлено: 23.10.20 - 13:44
#2
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- В некоторых регионах родители и педагоги вынуждены за свой счет покупать бумагу, канцелярские принадлежности для нужд школы, вынуждают принимать участие в платных олимпиадах,
Вот это коррупция .
Больше заняться нечем ?

зарегистрированы 28 коррупционных преступлений. ---Букеты цветов получили ? Или коробку конфет ?

[Исправлено: Я, 23.10.2020 - 13:46]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1077
Re: Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том...
Отправлено: 23.10.20 - 17:27
#3
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Цитата://за свой счет покупать бумагу, канцелярские принадлежности для нужд школы, вынуждают принимать участие в платных олимпиадах, требуют денег на подарки классным руководителям.//

Полный БРЕД!!
Когда моя дочь училась в школа, что бы школа не просила (деньги, транспорт, купить шторы, краску, кисточки, путёвку самому хорошему педагогу и прочее)- всегда шёл навстречу и не только я один, многие мои коллеги так делали и делают до сих пор, и никто - ни меня, ни я никого СОЦИАЛЬНО не третировал, и тем более этими действиями не вызывал НЕДОВЕРИЕ к ИНСТИТУТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ власти.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
372
Проводить отчеты директоров школ перед родителями, в том числе онлайн, предложили в Костанайской области
Отправлено: 23.10.20 - 17:37
#4
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Цитата:
ACROS:
шёл навстречу и не только я

Вот это то теперь и запретили. Коррупцией обозвали , а не спонсорством
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