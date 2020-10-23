Отправлено: - 11:06

Он напомнил, что граждане могут получить вознаграждение от государства за проявление гражданской позиции - до 10% от суммы подтвержденной взятки.

[Исправлено: maxsaf, 23.10.2020 - 11:06]

Цитата:Интересно, сколько граждан уже проявили гражданскую позицию, и какова сумма выплаченных вознаграждений?