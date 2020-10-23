Re: Что не так с ремонтом дворовых площадок в Костанае?

Отправлено: - 11:53

Первые площадки, которые устанавливали пару лет назад еще более или менее. Но акимат, погнавшись за количеством, забыл о качестве. Наверное считают, что на халяву (за бюджетные деньги)можно впарить фуфло, заткнув рты горожанам.

Вот и подумаешь связываться с такой халтурой и обивать пороги жкх, выпрашивая площадку, или довольствоваться советским наследием, которое подваривается, периодически красится, но уже морально и физически устарело и может представлять угрозу. Но у нас же как обычно, пока гром не грянет (кого-то не придавит), никто не пошевелится.