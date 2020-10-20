Отправлено: - 16:24

ДЕЛАЕМ БОЛТ-БАРАШЕКИногда в хозяйстве нужны болты с барашком, чтобы быстро и без напряжения что-нибудь соединить. Если у вас таких болтов под рукой не оказалось, то их легко можно сделать самому. Для этого вам нужны пластиковая бутылка и сам болт.У бутылки сразу отпиливаем горлышко.Кольцо нам тоже не нужно.Затем зажимаем болт в тисках.Сверху на головку болта одеваем горлышко от бутылки. Между головкой и горлышком остается пространство.Берем строительный фен или газовую горелку (можно турбозажигалку) и нагреваем горлышко до мягкого состояния.Двумя пассатижами сжимаем с противоположных концов горлышко и растягиваем его, обжимая головку болта. Далее подождем, пока барашек застынет и получаем нужную нам приспособу. Не сломается, проверено.Для тех, кому нужно еще, кроме барашка, затянуть ключом, можно сделать посложнее. Просто приварить к головке болта шайбу. Можно затягивать и через шайбу и ключом.Удачи!