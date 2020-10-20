Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Советы на каждый день
Советы на каждый день
Куратор темы: Козлов я
Советы на каждый день
Отправлено: 20.10.20 - 17:05
ВЫКРУЧИВАЕМ СОРВАННЫЙ САМОРЕЗ
Бывает, что нужно выкрутить саморез, но у него сорваны все шлицы.
Есть три способа выкручивания самореза с сорванными гранями. Первый самый простой и чаще всего помогает - с помощью резинки. Отрезаете кусок тонкой резины (типа велосипедной) и кладете сверху самореза. Затем отверткой или шуруповертом выкручиваете саморез.
Второй способ - с помощью экстрактора. Если не помог первый способ или шлицы сильно зализаны, то тогда можно применить набор экстракторов. Вначале тонким сверлом на глубину 1-2 мм высверливается отверстие, затем в него подбираете экстрактор нужного размера и уже им спокойно выкручиваете саморез.
Третий способ - тоже простой, как и первый, и делается с помощью сверла. Берете сверло с диаметром больше шляпки самореза и высверливаете головку проблемного шурупа. Оставшуюся часть выкручиваете плоскогубцами.
Удачи!
Бывает, что нужно выкрутить саморез, но у него сорваны все шлицы.
Есть три способа выкручивания самореза с сорванными гранями. Первый самый простой и чаще всего помогает - с помощью резинки. Отрезаете кусок тонкой резины (типа велосипедной) и кладете сверху самореза. Затем отверткой или шуруповертом выкручиваете саморез.
Второй способ - с помощью экстрактора. Если не помог первый способ или шлицы сильно зализаны, то тогда можно применить набор экстракторов. Вначале тонким сверлом на глубину 1-2 мм высверливается отверстие, затем в него подбираете экстрактор нужного размера и уже им спокойно выкручиваете саморез.
Третий способ - тоже простой, как и первый, и делается с помощью сверла. Берете сверло с диаметром больше шляпки самореза и высверливаете головку проблемного шурупа. Оставшуюся часть выкручиваете плоскогубцами.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 21.10.20 - 11:56
НЕ ДАТЬ ЛОПНУТЬ БОЧКЕ С ВОДОЙ
В преддверии зимы у многих дачников и владельцев участков появляется проблема сохранения воды на раннюю весну, когда насосы еще не будут работать. Для этого заполняют водой металлические емкости и бочки. Но это все грозит разрывом емкостей зимой из-за расширения льда.
Происходит это из-за давления воды на стенки и дно емкости. Избежать этого можно двумя способами, переправив точки давления на другие объекты. Первый - с помощью пластиковых бутылок. К бутылкам привязывается груз таким образом, чтобы они на одну треть выглядывали из воды. Также бутылки частично заполняются песком или водой и затапливаются на дно емкости. Зимой они примут на себя основной удар расширения и ваша емкость останется целой.
Второй способ - просто воткнуть с наклоном в емкость бревно, столбик, толстые доски. По мере расширения лёд будет наползать на них и снимет напряжение на стенки. Удачи!
В преддверии зимы у многих дачников и владельцев участков появляется проблема сохранения воды на раннюю весну, когда насосы еще не будут работать. Для этого заполняют водой металлические емкости и бочки. Но это все грозит разрывом емкостей зимой из-за расширения льда.
Происходит это из-за давления воды на стенки и дно емкости. Избежать этого можно двумя способами, переправив точки давления на другие объекты. Первый - с помощью пластиковых бутылок. К бутылкам привязывается груз таким образом, чтобы они на одну треть выглядывали из воды. Также бутылки частично заполняются песком или водой и затапливаются на дно емкости. Зимой они примут на себя основной удар расширения и ваша емкость останется целой.
Второй способ - просто воткнуть с наклоном в емкость бревно, столбик, толстые доски. По мере расширения лёд будет наползать на них и снимет напряжение на стенки. Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 22.10.20 - 16:24
ДЕЛАЕМ БОЛТ-БАРАШЕК
Иногда в хозяйстве нужны болты с барашком, чтобы быстро и без напряжения что-нибудь соединить. Если у вас таких болтов под рукой не оказалось, то их легко можно сделать самому. Для этого вам нужны пластиковая бутылка и сам болт.
У бутылки сразу отпиливаем горлышко.Кольцо нам тоже не нужно.
Затем зажимаем болт в тисках.
Сверху на головку болта одеваем горлышко от бутылки. Между головкой и горлышком остается пространство.
Берем строительный фен или газовую горелку (можно турбозажигалку) и нагреваем горлышко до мягкого состояния.
Двумя пассатижами сжимаем с противоположных концов горлышко и растягиваем его, обжимая головку болта. Далее подождем, пока барашек застынет и получаем нужную нам приспособу. Не сломается, проверено.
Для тех, кому нужно еще, кроме барашка, затянуть ключом, можно сделать посложнее. Просто приварить к головке болта шайбу. Можно затягивать и через шайбу и ключом.
Удачи!
Иногда в хозяйстве нужны болты с барашком, чтобы быстро и без напряжения что-нибудь соединить. Если у вас таких болтов под рукой не оказалось, то их легко можно сделать самому. Для этого вам нужны пластиковая бутылка и сам болт.
У бутылки сразу отпиливаем горлышко.Кольцо нам тоже не нужно.
Затем зажимаем болт в тисках.
Сверху на головку болта одеваем горлышко от бутылки. Между головкой и горлышком остается пространство.
Берем строительный фен или газовую горелку (можно турбозажигалку) и нагреваем горлышко до мягкого состояния.
Двумя пассатижами сжимаем с противоположных концов горлышко и растягиваем его, обжимая головку болта. Далее подождем, пока барашек застынет и получаем нужную нам приспособу. Не сломается, проверено.
Для тех, кому нужно еще, кроме барашка, затянуть ключом, можно сделать посложнее. Просто приварить к головке болта шайбу. Можно затягивать и через шайбу и ключом.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 23.10.20 - 16:56
ЗАТАЧИВАЕМ НОЖ ОТ МЯСОРУБКИ
Со временем любая мясорубка, будь она электрической или ручной, начинает "зажевывать" мясо и хуже работать. Происходит это из-за затупления ножа.
Предлагаемый способ заточки ножа очень простой и справится с ним может даже ребенок. Вам нужно всего-лишь толстое стекло или зеркало и лист наждачной бумаги Р320. Наждачку нужно положить на идеально гладкое основание, каким и является зеркало или стекло. На нее положить нож мясорубки плоской стороной вниз. Прижать пальцем по центру ножа и начать водить нож круговыми движениями по наждачке. Направление движения роли не играет. Заточка продолжается, пока режущие части всех лезвий не станут гладкими и блестящими.
Аналогично нужно заточить плоскость на решетке. Нужно отшлифовать ее до гладкого чистого металла.
После этого можно проверить заточку, поместив в решетку тонкую полоску бумаги и попытавшись перерезать ее ножом. Если у вас получилось, значит своей задачи вы достигли. При сборке мясорубки нужно выставлять решетку блестящей заточенной стороной в сторону ножа.
Удачи!
Со временем любая мясорубка, будь она электрической или ручной, начинает "зажевывать" мясо и хуже работать. Происходит это из-за затупления ножа.
Предлагаемый способ заточки ножа очень простой и справится с ним может даже ребенок. Вам нужно всего-лишь толстое стекло или зеркало и лист наждачной бумаги Р320. Наждачку нужно положить на идеально гладкое основание, каким и является зеркало или стекло. На нее положить нож мясорубки плоской стороной вниз. Прижать пальцем по центру ножа и начать водить нож круговыми движениями по наждачке. Направление движения роли не играет. Заточка продолжается, пока режущие части всех лезвий не станут гладкими и блестящими.
Аналогично нужно заточить плоскость на решетке. Нужно отшлифовать ее до гладкого чистого металла.
После этого можно проверить заточку, поместив в решетку тонкую полоску бумаги и попытавшись перерезать ее ножом. Если у вас получилось, значит своей задачи вы достигли. При сборке мясорубки нужно выставлять решетку блестящей заточенной стороной в сторону ножа.
Удачи!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 7
|Зарегистрированные пользователи: Gljuk
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать