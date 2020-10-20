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≡ Советы на каждый день
 
 
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Куратор темы: Козлов я
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1878
Советы на каждый день
Отправлено: 20.10.20 - 17:05
#256
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ВЫКРУЧИВАЕМ СОРВАННЫЙ САМОРЕЗ
Бывает, что нужно выкрутить саморез, но у него сорваны все шлицы.



Есть три способа выкручивания самореза с сорванными гранями. Первый самый простой и чаще всего помогает - с помощью резинки. Отрезаете кусок тонкой резины (типа велосипедной) и кладете сверху самореза. Затем отверткой или шуруповертом выкручиваете саморез.



Второй способ - с помощью экстрактора. Если не помог первый способ или шлицы сильно зализаны, то тогда можно применить набор экстракторов. Вначале тонким сверлом на глубину 1-2 мм высверливается отверстие, затем в него подбираете экстрактор нужного размера и уже им спокойно выкручиваете саморез.



Третий способ - тоже простой, как и первый, и делается с помощью сверла. Берете сверло с диаметром больше шляпки самореза и высверливаете головку проблемного шурупа. Оставшуюся часть выкручиваете плоскогубцами.



Удачи!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1878
Советы на каждый день
Отправлено: 21.10.20 - 11:56
#257
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НЕ ДАТЬ ЛОПНУТЬ БОЧКЕ С ВОДОЙ
В преддверии зимы у многих дачников и владельцев участков появляется проблема сохранения воды на раннюю весну, когда насосы еще не будут работать. Для этого заполняют водой металлические емкости и бочки. Но это все грозит разрывом емкостей зимой из-за расширения льда.



Происходит это из-за давления воды на стенки и дно емкости. Избежать этого можно двумя способами, переправив точки давления на другие объекты. Первый - с помощью пластиковых бутылок. К бутылкам привязывается груз таким образом, чтобы они на одну треть выглядывали из воды. Также бутылки частично заполняются песком или водой и затапливаются на дно емкости. Зимой они примут на себя основной удар расширения и ваша емкость останется целой.
Второй способ - просто воткнуть с наклоном в емкость бревно, столбик, толстые доски. По мере расширения лёд будет наползать на них и снимет напряжение на стенки. Удачи!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1878
Советы на каждый день
Отправлено: 22.10.20 - 16:24
#258
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ДЕЛАЕМ БОЛТ-БАРАШЕК
Иногда в хозяйстве нужны болты с барашком, чтобы быстро и без напряжения что-нибудь соединить. Если у вас таких болтов под рукой не оказалось, то их легко можно сделать самому. Для этого вам нужны пластиковая бутылка и сам болт.
У бутылки сразу отпиливаем горлышко.Кольцо нам тоже не нужно.





Затем зажимаем болт в тисках.



Сверху на головку болта одеваем горлышко от бутылки. Между головкой и горлышком остается пространство.



Берем строительный фен или газовую горелку (можно турбозажигалку) и нагреваем горлышко до мягкого состояния.



Двумя пассатижами сжимаем с противоположных концов горлышко и растягиваем его, обжимая головку болта. Далее подождем, пока барашек застынет и получаем нужную нам приспособу. Не сломается, проверено.



Для тех, кому нужно еще, кроме барашка, затянуть ключом, можно сделать посложнее. Просто приварить к головке болта шайбу. Можно затягивать и через шайбу и ключом.



Удачи!
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1878
Советы на каждый день
Отправлено: 23.10.20 - 16:56
#259
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ЗАТАЧИВАЕМ НОЖ ОТ МЯСОРУБКИ
Со временем любая мясорубка, будь она электрической или ручной, начинает "зажевывать" мясо и хуже работать. Происходит это из-за затупления ножа.



Предлагаемый способ заточки ножа очень простой и справится с ним может даже ребенок. Вам нужно всего-лишь толстое стекло или зеркало и лист наждачной бумаги Р320. Наждачку нужно положить на идеально гладкое основание, каким и является зеркало или стекло. На нее положить нож мясорубки плоской стороной вниз. Прижать пальцем по центру ножа и начать водить нож круговыми движениями по наждачке. Направление движения роли не играет. Заточка продолжается, пока режущие части всех лезвий не станут гладкими и блестящими.



Аналогично нужно заточить плоскость на решетке. Нужно отшлифовать ее до гладкого чистого металла.



После этого можно проверить заточку, поместив в решетку тонкую полоску бумаги и попытавшись перерезать ее ножом. Если у вас получилось, значит своей задачи вы достигли. При сборке мясорубки нужно выставлять решетку блестящей заточенной стороной в сторону ножа.



Удачи!
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