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≡ Журналисты и блогеры часто давят на суд - Токаев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40180
Журналисты и блогеры часто давят на суд - Токаев
Отправлено: 23.10.20 - 15:31
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Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что судьи часто подвергаются давлению со стороны СМИ и социальных сетей. По его словам, в этом есть вина некоторых правоохранительных органов, которые спешат с объявлением принятых мер.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5580
Re: Журналисты и блогеры часто давят на суд - Токаев
Отправлено: 23.10.20 - 15:31
#1
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Цитата-/"В последнее время нередки случаи, когда судьи подвергаются давлению со стороны средств массовой информации и социальных сетей. Бывает, что следствие еще идет. Дело не передано в суд, а отдельные журналисты и блогеры уже нагнетают ситуацию, публично предрекают решение судьи",/



Ну так 4 власть решает) ещё и 5 власть появилась это блогеры с видосиками,если СМИ ещё придерживаются этических и юридических норм то блогеров ничего не останавливает, захотели на всю свою "паству" выдали фейк или дезинформацию как один тут недавно призвал бить дезинфекторов,потом извинился ниче такого, бывает)второй "наврал" прямо своим подписчикам что якобы при проверке противовирусных мер он кушал,и как он должен был быть при этом в маске? А потом выяснилось что он ни разу не над тарелкой склонившись мосол догрызал) и тоже ничего,не переобуваться же теперь из за такого пустяка? и суд тоже подумал подумал,зачем лишние мороки с кучей подписчиков? Это же может быть социальное напряжение!!!! Надо Простить и отпустить!


Такая котавасия продлится до того момента пока убийцы и педофилы не начнут видео выкладывать и утверждать подписчикам что они мимо трупа проходили а полицейские просто на них (4ех раз отсидевших) дело шьют...

Вот тогда хочу посмотреть че судьи начнут делать?) Вроде как и убийцы и вроде как социальное напряжение у подписчиков,дилемма)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20299
Re: Журналисты и блогеры часто давят на суд - Токаев
Отправлено: 23.10.20 - 15:43
#2
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Цитата:
abaika95:
Вроде как и убийцы

Так убийцы или нет?... :lol: :-o
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20299
Re: Журналисты и блогеры часто давят на суд - Токаев
Отправлено: 23.10.20 - 16:00
#3
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Цитата:

судьи часто подвергаются давлению со стороны СМИ и социальных сетей,

Как может НЕЗАВИСИМЫЙ - судья, подвергаться - давлению?... :lol: :oops:
Ну он же - независимый... ;-)
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