Re: «Вы слишком драматизируете!» - завотделом акимата Рудного и...

Отправлено: - 11:59

План план план выполняют

Экономика отошла от плановой системы а административные процедуры ещё нет,вот и наверстывают и сами не понимают зачем)







Маркс это тебе наука, почитай о Сталинских тройках которые план по репрессиям выполняли,надо кого-то наказать вот и наказывают, вот конкретный пример только тут выговор а там расстрел