Отправлено: - 14:59

maxsaf:

Акопян сказал?))

Цитата:Не беритесь судить О ТОМ о ЧЕМ не знаете, и не будете выглядеть СМЕШНЫМ: МЕНЬШЕ, это не значит что НЕЛЬЗЯ не подтасовать. Я в течений 15 лет был председателем УИК, и поверьте мне: любого проверяющего и любого наблюдателя и доверенное лицо могу обвести сквозь пальцы.Кстати, с сегодняшнего дня ЛЮБЫЕ ОПРОСЫ по поводу выборов, без соответствующих разрешительных документов, КАРАЮТЬСЯ законом.