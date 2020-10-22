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≡ Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40179
Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 22.10.20 - 21:28
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Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10 января 2021 года. Придете ли вы в этот день на избирательный участок, чтобы проголосовать за одну из политических партий?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1076
Re: Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 22.10.20 - 21:28
#1
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Некорректная постановка вопроса: На выборы нужно прийти ВСЕМ. Другой вопрос: как проголосуете - это на вашей совести и вашего мировозрения. Если придёт БОЛЬШИНСТВО и лично проголосуют, то меньше вероятности подтасовок и прочих выборных хитростей "ангажированных" членов комиссий.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8253
Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 22.10.20 - 21:31
#2
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Цитата:
ACROS:
и лично проголосуют, то меньше вероятности подтасовок

Это вам фокусник Акопян сказал?))
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1076
Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 23.10.20 - 14:59
#3
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Цитата:
maxsaf:
Акопян сказал?))


Не беритесь судить О ТОМ о ЧЕМ не знаете, и не будете выглядеть СМЕШНЫМ: МЕНЬШЕ, это не значит что НЕЛЬЗЯ не подтасовать. Я в течений 15 лет был председателем УИК, и поверьте мне: любого проверяющего и любого наблюдателя и доверенное лицо могу обвести сквозь пальцы.
Кстати, с сегодняшнего дня ЛЮБЫЕ ОПРОСЫ по поводу выборов, без соответствующих разрешительных документов, КАРАЮТЬСЯ законом.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9734
Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 23.10.20 - 15:04
#4
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я в этом веке ни разу ни на какие "выборы" не ходил.
потому что выбора нет.
все решает нуротан, обком,горком.
и когда капслоком пишут,как будто здесь все тупые,
тоже мне не нравится.
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