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≡ Что не так с ремонтом дворовых площадок в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40179
Что не так с ремонтом дворовых площадок в Костанае?
Отправлено: 23.10.20 - 11:53
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Видео-жалобу на дворовую площадку для детей по адресу ул. Маяковского, 123, в редакцию "НГ" прислал пользователь сайта под ником Неравнодушный житель города. По его словам, асфальт на детской площадке уложили так, что из-под него видна земля, а в некоторых местах крошки асфальта можно снять рукой с покрытия.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7006
Re: Что не так с ремонтом дворовых площадок в Костанае?
Отправлено: 23.10.20 - 11:53
#1
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Первые площадки, которые устанавливали пару лет назад еще более или менее. Но акимат, погнавшись за количеством, забыл о качестве. Наверное считают, что на халяву (за бюджетные деньги)можно впарить фуфло, заткнув рты горожанам.
Вот и подумаешь связываться с такой халтурой и обивать пороги жкх, выпрашивая площадку, или довольствоваться советским наследием, которое подваривается, периодически красится, но уже морально и физически устарело и может представлять угрозу. Но у нас же как обычно, пока гром не грянет (кого-то не придавит), никто не пошевелится.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20297
Re: Что не так с ремонтом дворовых площадок в Костанае?
Отправлено: 23.10.20 - 14:34
#2
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Цитата:

Что не так с ремонтом дворовых площадок в Костанае?

Всё - так, как и пишут... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9734
Re: Что не так с ремонтом дворовых площадок в Костанае?
Отправлено: 23.10.20 - 14:51
#3
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может читатель рано волнуется.
у нас во дворе поставили месяц назад
очередную ,пятую ,кроме корта футбол/хоккей,
детскую площадку с тренажерами.
там сначала положили асфальт,
думал зачем такое жесткое покрытие.
а потом на этот асфальт положили искусственное покрытие .
для каждой зоны тренажеров ,разного цвета.
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