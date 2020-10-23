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Трое членов экипажа МКС совершили посадку в Казахстане
Трое членов экипажа МКС совершили посадку в Казахстане
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