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≡ Трое членов экипажа МКС совершили посадку в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40179
Трое членов экипажа МКС совершили посадку в Казахстане
Отправлено: 23.10.20 - 13:47
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"Союз МС-16" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в степи близ Жезказгана. На Землю вернулись двое россиян и американец Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9734
Re: Трое членов экипажа МКС совершили посадку в Казахстане
Отправлено: 23.10.20 - 13:47
#1
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да,это было вчера утром в 8.54.
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