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≡ «Вы слишком драматизируете!» - руководитель отдела акимата Рудного и предприниматель не согласились с претензиями совета по этике
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40177
«Вы слишком драматизируете!» - руководитель отдела акимата Рудного и предприниматель не согласились с претензиями совета по этике
Отправлено: 23.10.20 - 11:56
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С сентября по ноябрь 2019 года Наталья Рак временно исполняла обязанности руководителя отдела строительства и подписала акт выполненных работ по строительству блочно-модульной котельной (БМК), на которой не хватало оборудования.
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[Исправлено: Rexyn, 23.10.2020 - 12:02]
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7006
Re: «Вы слишком драматизируете!» - завотделом акимата Рудного и...
Отправлено: 23.10.20 - 11:56
#1
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Цитата:
- Вы слишком дроаматизируете!

Может быть так надо было: БРО, АМОТИЗИРУЕТЕ! ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5579
Re: «Вы слишком драматизируете!» - завотделом акимата Рудного и...
Отправлено: 23.10.20 - 11:59
#2
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План план план выполняют
Экономика отошла от плановой системы а административные процедуры ещё нет,вот и наверстывают и сами не понимают зачем)



Маркс это тебе наука, почитай о Сталинских тройках которые план по репрессиям выполняли,надо кого-то наказать вот и наказывают, вот конкретный пример только тут выговор а там расстрел
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
240
Re: «Вы слишком драматизируете!» - руководитель отдела акимата...
Отправлено: 23.10.20 - 12:05
#3
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Цитата:
yudjin:
Может быть так надо было: БРО, АМОТИЗИРУЕТЕ!

Исправили
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