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≡ Авторский стиль Luxury от Luxury Antonovich Design
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40177
Авторский стиль Luxury от Luxury Antonovich Design
Отправлено: 23.10.20 - 10:42
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«Наша студия называется Luxury Antonovich Design (Нур-Султан). Термин Luxury сейчас широко используется и многие относятся к этому слову несколько иронично», - говорит руководитель студии, дизайнер, чьи работы неоднократно побеждали на престижном международном конкурсе International Property Award, Елена Антонович. «Я хочу объяснить, почему наша студия называется Luxury и какой смысл мы вкладываем в это слово.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13250
Re: Авторский стиль Luxury от Luxury Antonovich Design
Отправлено: 23.10.20 - 10:42
#1
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На сайте "Яплакал" периодически появляются темы "так жить нельзя!", где размещают фото жилых помещений вот с такой вот цыганщиной. А это, оказывается, "лакшери".
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8253
Re: Авторский стиль Luxury от Luxury Antonovich Design
Отправлено: 23.10.20 - 11:00
#2
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Цитата:
Victor Yang:

Ну не могут же состоятельные люди из икеи обставляться
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13250
Re: Авторский стиль Luxury от Luxury Antonovich Design
Отправлено: 23.10.20 - 12:03
#3
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Цитата:
maxsaf:
Ну не могут же состоятельные люди из икеи обставляться

Ну про икею никто не говорит. Но вся эта лепнина мне совершенно непонятна.
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