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≡ «Вы слишком драматизируете!» - руководитель отдела акимата Рудного и предприниматель не согласились с претензиями совета по этике
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40185
«Вы слишком драматизируете!» - руководитель отдела акимата Рудного и предприниматель не согласились с претензиями совета по этике
Отправлено: 23.10.20 - 11:56
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С сентября по ноябрь 2019 года Наталья Рак временно исполняла обязанности руководителя отдела строительства и подписала акт выполненных работ по строительству блочно-модульной котельной (БМК), на которой не хватало оборудования.
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[Исправлено: Rexyn, 23.10.2020 - 12:02]
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7007
Re: «Вы слишком драматизируете!» - завотделом акимата Рудного и...
Отправлено: 23.10.20 - 11:56
#1
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Цитата:
- Вы слишком дроаматизируете!

Может быть так надо было: БРО, АМОТИЗИРУЕТЕ! ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5582
Re: «Вы слишком драматизируете!» - завотделом акимата Рудного и...
Отправлено: 23.10.20 - 11:59
#2
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План план план выполняют
Экономика отошла от плановой системы а административные процедуры ещё нет,вот и наверстывают и сами не понимают зачем)



Маркс это тебе наука, почитай о Сталинских тройках которые план по репрессиям выполняли,надо кого-то наказать вот и наказывают, вот конкретный пример только тут выговор а там расстрел
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
241
Re: «Вы слишком драматизируете!» - руководитель отдела акимата...
Отправлено: 23.10.20 - 12:05
#3
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Цитата:
yudjin:
Может быть так надо было: БРО, АМОТИЗИРУЕТЕ!

Исправили
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4189
Re: «Вы слишком драматизируете!» - руководитель отдела акимата...
Отправлено: 23.10.20 - 14:03
#4
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Готовый сценарии для камеди-клаб, лишь бы был результат
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1158
Re: «Вы слишком драматизируете!» - руководитель отдела акимата...
Отправлено: 23.10.20 - 15:08
#5
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Вся суть в одной фразе - надо закрыть год, то есть освоить деньги. А там куда кривая вывезет.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1100
Re: «Вы слишком драматизируете!» - руководитель отдела акимата...
Отправлено: 23.10.20 - 19:25
#6
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Цитата-вопрос://до сих пор не работает? -//

Цитата-ответ://потому что газ к котельной не подведен.//

Цитата-резюме://заседание еще больше напомнило профанацию.//

Они когда готовят материалы дел к заседанию, сами, члены Совета по этике, хоть читают их??
Впрочем это показательно: так очевидно делаются все дела в государственных структурах - поэтому живём, при таких несметных природных богатствах в полной Ж..Е.
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Виктория Коган
§ Виктория Коган
(Пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
3
Re: «Вы слишком драматизируете!» - руководитель отдела акимата...
Отправлено: 23.10.20 - 20:23
#7
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А все благодаря грамотной работе экс акима Гаязова. Но он и тут не приделах) и наверно узнает об этом из СМИ.
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