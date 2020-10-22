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В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40173
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 14:39
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании НСОД поручил правительству рассмотреть вопрос введения дополнительных мер стимулирования трудовой миграции внутри страны. Вопрос повышения размера пособия рассмотрят в течение месяца.
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В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 21:45
Цитата-/Ну вы бы ещё Сталина упомянули, или переселение немцев в Российскую империю... А по сегодняшним меркам беспрецедентный пример разбазаривания бюджетных средств./
Я привел вам пример который больше подходит по масштабу задумки,и все новое хорошо забытое старое)
Цитата-/Да и в чём проблема, приехал, помощь в карман, дом в съём и аля улю. И помощь в кармане, да ещё и за съём дома денежка идёт, вот ляпота то будет/
Для переселенца естествено это не проблема)
Цитата-/дома с фундаментом, не как для своих строить должны?/
Для своих это вы кого имеете ввиду?) Все свои вроде как и северные и южные и да сколько там домов без фундамента в общей сложности получилось?)
Цитата-/А как вы относитесь к праву на самоопределение?/
Если у этнической группы нет своего национального государства и этническая группа проживает на своей исторической земле хотябы (с учётом что все течет все меняется) последние 500 лет то это вполне возможно)
Курды к примеру огромная нация без своего государства разделенная в двух странах Иране и Турции (ми мне тут подсказывают из соседнего кабинета востоковеды,4 странах,Иран,Турция, Сирия и Ирак)
Если подходить к нашему примеру то в Казахстане такое не возможно,хотя Мангистау вызывает опасения конечно...)
[Исправлено: abaika95, 22.10.2020 - 21:48]
Я привел вам пример который больше подходит по масштабу задумки,и все новое хорошо забытое старое)
Цитата-/Да и в чём проблема, приехал, помощь в карман, дом в съём и аля улю. И помощь в кармане, да ещё и за съём дома денежка идёт, вот ляпота то будет/
Для переселенца естествено это не проблема)
Цитата-/дома с фундаментом, не как для своих строить должны?/
Для своих это вы кого имеете ввиду?) Все свои вроде как и северные и южные и да сколько там домов без фундамента в общей сложности получилось?)
Цитата-/А как вы относитесь к праву на самоопределение?/
Если у этнической группы нет своего национального государства и этническая группа проживает на своей исторической земле хотябы (с учётом что все течет все меняется) последние 500 лет то это вполне возможно)
Курды к примеру огромная нация без своего государства разделенная в двух странах Иране и Турции (ми мне тут подсказывают из соседнего кабинета востоковеды,4 странах,Иран,Турция, Сирия и Ирак)
Если подходить к нашему примеру то в Казахстане такое не возможно,хотя Мангистау вызывает опасения конечно...)
[Исправлено: abaika95, 22.10.2020 - 21:48]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9728
Re: В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри...
Отправлено: 22.10.20 - 21:48
///Глава государства отметил, что следует увеличить эффективность внутристрановой миграции, в частности переезда с южных регионов на север.
Он предложил повысить пособия для переселенцев.///
По тексту прямо не следует, что именно приоритет в переселение с юга на север.
Вопрос про трудовую миграцию в общем.
С юга на север - как пример
То есть человек решил переехать с города Тобыл, например, в город Нур-Султан
Переселенец.
Получай пособие в два раза больше чем раньше.
Квартиру понятно, работу.
Ну все что положено.
Он предложил повысить пособия для переселенцев.///
По тексту прямо не следует, что именно приоритет в переселение с юга на север.
Вопрос про трудовую миграцию в общем.
С юга на север - как пример
То есть человек решил переехать с города Тобыл, например, в город Нур-Султан
Переселенец.
Получай пособие в два раза больше чем раньше.
Квартиру понятно, работу.
Ну все что положено.
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 21:56
Цитата:
Почему?
abaika95:
хотя Мангистау вызывает опасения конечно...)
хотя Мангистау вызывает опасения конечно...)
Почему?
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 23:24
Цитата-/Почему?/
Некоторые тамошние жители считают себя отдельным народом)
Некоторые тамошние жители считают себя отдельным народом)
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 23.10.20 - 01:12
Цитата:
С народом понятно, а опасения то почему?
abaika95:
Некоторые тамошние жители считают себя отдельным народом)
Некоторые тамошние жители считают себя отдельным народом)
С народом понятно, а опасения то почему?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 551
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 23.10.20 - 08:56
Дискриминация. Я бы хотел на юг, почему не платят нам
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9728
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 23.10.20 - 09:04
государство путем этих переселений
не решит проблему переизбытка или
недостатка рабочей силы.
но точно создаст более острую проблему.
неужели они этого не видят?
или это делается специально?
не решит проблему переизбытка или
недостатка рабочей силы.
но точно создаст более острую проблему.
неужели они этого не видят?
или это делается специально?
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 23.10.20 - 09:29
Цитата-/народом понятно, а опасения то почему?/
В #18 вроде как написал)
В #18 вроде как написал)
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