В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 21:45
Цитата-/Ну вы бы ещё Сталина упомянули, или переселение немцев в Российскую империю... А по сегодняшним меркам беспрецедентный пример разбазаривания бюджетных средств./
Я привел вам пример который больше подходит по масштабу задумки,и все новое хорошо забытое старое)
Цитата-/Да и в чём проблема, приехал, помощь в карман, дом в съём и аля улю. И помощь в кармане, да ещё и за съём дома денежка идёт, вот ляпота то будет/
Для переселенца естествено это не проблема)
Цитата-/дома с фундаментом, не как для своих строить должны?/
Для своих это вы кого имеете ввиду?) Все свои вроде как и северные и южные и да сколько там домов без фундамента в общей сложности получилось?)
Цитата-/А как вы относитесь к праву на самоопределение?/
Если у этнической группы нет своего национального государства и этническая группа проживает на своей исторической земле хотябы (с учётом что все течет все меняется) последние 500 лет то это вполне возможно)
Курды к примеру огромная нация без своего государства разделенная в двух странах Иране и Турции (ми мне тут подсказывают из соседнего кабинета востоковеды,4 странах,Иран,Турция, Сирия и Ирак)
Если подходить к нашему примеру то в Казахстане такое не возможно,хотя Мангистау вызывает опасения конечно...)
[Исправлено: abaika95, 22.10.2020 - 21:48]