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≡ В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40173
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 14:39
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании НСОД поручил правительству рассмотреть вопрос введения дополнительных мер стимулирования трудовой миграции внутри страны. Вопрос повышения размера пособия рассмотрят в течение месяца.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5571
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 21:45
#15
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Цитата-/Ну вы бы ещё Сталина упомянули, или переселение немцев в Российскую империю... А по сегодняшним меркам беспрецедентный пример разбазаривания бюджетных средств./



Я привел вам пример который больше подходит по масштабу задумки,и все новое хорошо забытое старое)



Цитата-/Да и в чём проблема, приехал, помощь в карман, дом в съём и аля улю. И помощь в кармане, да ещё и за съём дома денежка идёт, вот ляпота то будет/


Для переселенца естествено это не проблема)



Цитата-/дома с фундаментом, не как для своих строить должны?/



Для своих это вы кого имеете ввиду?) Все свои вроде как и северные и южные и да сколько там домов без фундамента в общей сложности получилось?)


Цитата-/А как вы относитесь к праву на самоопределение?/


Если у этнической группы нет своего национального государства и этническая группа проживает на своей исторической земле хотябы (с учётом что все течет все меняется) последние 500 лет то это вполне возможно)

Курды к примеру огромная нация без своего государства разделенная в двух странах Иране и Турции (ми мне тут подсказывают из соседнего кабинета востоковеды,4 странах,Иран,Турция, Сирия и Ирак)

Если подходить к нашему примеру то в Казахстане такое не возможно,хотя Мангистау вызывает опасения конечно...)

[Исправлено: abaika95, 22.10.2020 - 21:48]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9727
Re: В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри...
Отправлено: 22.10.20 - 21:48
#16
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///Глава государства отметил, что следует увеличить эффективность внутристрановой миграции, в частности переезда с южных регионов на север.
Он предложил повысить пособия для переселенцев.///

По тексту прямо не следует, что именно приоритет в переселение с юга на север.
Вопрос про трудовую миграцию в общем.
С юга на север - как пример
То есть человек решил переехать с города Тобыл, например, в город Нур-Султан
Переселенец.
Получай пособие в два раза больше чем раньше.
Квартиру понятно, работу.
Ну все что положено.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8241
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 21:56
#17
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Цитата:
abaika95:
хотя Мангистау вызывает опасения конечно...)

Почему?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5571
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 23:24
#18
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Цитата-/Почему?/



Некоторые тамошние жители считают себя отдельным народом)
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