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≡ Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40173
Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 22.10.20 - 21:28
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Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10 января 2021 года. Придете ли вы в этот день на избирательный участок, чтобы проголосовать за одну из политических партий?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1075
Re: Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 22.10.20 - 21:28
#1
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Некорректная постановка вопроса: На выборы нужно прийти ВСЕМ. Другой вопрос: как проголосуете - это на вашей совести и вашего мировозрения. Если придёт БОЛЬШИНСТВО и лично проголосуют, то меньше вероятности подтасовок и прочих выборных хитростей "ангажированных" членов комиссий.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8237
Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10...
Отправлено: 22.10.20 - 21:31
#2
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Цитата:
ACROS:
и лично проголосуют, то меньше вероятности подтасовок

Это вам фокусник Акопян сказал?))
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