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≡ В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40173
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 14:39
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании НСОД поручил правительству рассмотреть вопрос введения дополнительных мер стимулирования трудовой миграции внутри страны. Вопрос повышения размера пособия рассмотрят в течение месяца.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
92
Re: В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри...
Отправлено: 22.10.20 - 14:39
#1
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было же уже такое, южане приезжают на север, получив деньги, чутка живут и рвут когти назад,типа холодно, не прижились
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5570
Re: В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри...
Отправлено: 22.10.20 - 15:01
#2
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Да не в подъемных тут дело,сколько не дай человеку ему всеровно сложно перестроится и под климат,и под общество и под культуру,всё-таки у нас с югом чуть различается даже стиль общения. Поэтому тех кого переселяют надо не "бросать с деньгами" а отслеживать и писхологам и акимату и полиции постоянно
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8237
Re: В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри...
Отправлено: 22.10.20 - 18:22
#3
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Цитата:
abaika95:
не "бросать с деньгами" а отслеживать и писхологам и акимату и полиции постоянно

А тем, кто не прижился - штраф в двойном размере от пособия.

Цитата:
Глава государства отметил, что следует увеличить эффективность внутристрановой миграции, в частности переезда с южных регионов на север.


Само собой, север надо разбавить - а то там даже улицы переименовать не дают, Путина ждут))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1075
Re: В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри...
Отправлено: 22.10.20 - 19:00
#4
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Цитата:
abaika95:


Я, думаю : южане НИКОГДА не приживуться на севере.
Деньги, климат, социальная инфраструктура, работа - конечно играют роль, но не главную, главное: МЕНТАЛЬНОСТЬ другая.
То что Президент похвалил акима СКО в этом вопросе: это или (зная наших чиновников) ОТЧЁТНОСТЬ хорошо и красиво составили или же "потёмкинская" деревня, типа зареченского ФОРУМА СТРОИТЕЛЕЙ.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5802
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 19:03
#5
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Бесполезная трата времени и денег. Разовыми пособиями, уровень жизни и работы привлекательней не станет.
Нужно условия жизни улучшать и создавать хорошо оплачиваемые рабочие места. И народ сам потянется, туда, где лучше. ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4185
Re: В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри...
Отправлено: 22.10.20 - 19:27
#6
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Вроде бы все граждане одной страны, но ничего не делать, мягко сказано, возможно даже способствовать этому, когда уезжают одни и спонсировать других с точностью наоборот за то что те уехали.... Можно расценить как геноцид своих граждан со стороны руководства страны... Или я что-то не понимаю?
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5570
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 20:35
#7
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Цитата-/тем, кто не прижился - штраф в двойном размере от пособия./




В двойном размере не надо,просто стройте им дома и не отдавайте их лет на 10 в их собственность чтобы они не продавали их и не уезжали обратно)



Цитата-/Само собой, север надо разбавить - а то там даже улицы переименовать не дают, Путина ждут))/



Про последнее прям в точку,есть тут и такие сепаратисты) последние примеры с чатами явно на это указывают)




Цитата-/, думаю : южане НИКОГДА не приживуться на севере.Деньги, климат, социальная инфраструктура, работа - конечно играют роль, но не главную, главное: МЕНТАЛЬНОСТЬ другая/



Знаю несколько семей,они вполне быстро социализируются и приспособляется к северным условиям,главное не селить данные семьи кучно вместе а реально разбавлять)


Ну и конечно соглашусь из 10 семей остаются в лучшем случае 4




Цитата-/Нужно условия жизни улучшать и создавать хорошо оплачиваемые рабочие места. И народ сам потянется, туда, где лучше./



Когда Столыпин начал переселять крестьян из центральной России и Украины к нам и в Сибирь то наверно не было ещё условий)) поэтому и везли полунасильно)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5570
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 20:37
#8
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Цитата-/Вроде бы все граждане одной страны, но ничего не делать, мягко сказано, возможно даже способствовать этому, когда уезжают одни и спонсировать других с точностью наоборот за то что те уехали.... Можно расценить как геноцид своих граждан со стороны руководства страны... Или я что-то не понимаю?/



Тогда получается тоже самое и в России в которой молодежь из перефирии валит в Москву или на запад и взамен ей зовут стариков из постсоветских республик или вообще мигрантов (не русских) назовем это геноцидом?

Где-то убывает а где-то прибывает)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9726
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 21:05
#9
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Переселение.
Вот в России Колыма есть, Воркута,
На Юге Казахстана север кз вызывает наверное такие же ассоциации.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5802
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 21:15
#10
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Цитата:
abaika95:
Когда Столыпин

Ну вы бы ещё Сталина упомянули, или переселение немцев в Российскую империю... :-x
А по сегодняшним меркам беспрецедентный пример разбазаривания бюджетных средств. :lol:
Цитата:
alex_60:
Колыма есть, Воркута,

Магадан и Камчатка. ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5802
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 21:19
#11
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Цитата:
abaika95:
стройте им дома и не отдавайте их лет на 10 в их собственность чтобы они не продавали их и не уезжали обратно)

А дома с фундаментом, не как для своих строить должны? ;-)
Да и в чём проблема, приехал, помощь в карман, дом в съём и аля улю. И помощь в кармане, да ещё и за съём дома денежка идёт, вот ляпота то будет. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8237
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 21:19
#12
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Цитата:
abaika95:
Про последнее прям в точку,есть тут и такие сепаратисты) последние примеры с чатами явно на это указывают)

А как вы относитесь к праву на самоопределение?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8237
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 21:26
#13
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Цитата:
elektron:
А дома с фундаментом

Только с фундаментом, и как можно крепче, а то упрут на юга))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1075
Re: В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри...
Отправлено: 22.10.20 - 21:35
#14
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Цитата:
maxsaf:
как вы относитесь к праву на самоопределение?


Если позволите вклиниться в ваш диалог: ПОЛОЖИТЕЛЬНО, если у этой наций есть своя, исконная ТЕРРИТОРИЯ( например татары, башкиры, ненцы, чукчи и прочие вошли в состав России со своей землёй) и у них есть ПРАВО ( кстати это право закреплено в Уставе ООН) на САМООПРЕДЕЛЕНИЕ и ВЫХОД из состава метрополий.
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