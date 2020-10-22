Отправлено: - 18:22

abaika95:

не "бросать с деньгами" а отслеживать и писхологам и акимату и полиции постоянно

Глава государства отметил, что следует увеличить эффективность внутристрановой миграции, в частности переезда с южных регионов на север.

Цитата:А тем, кто не прижился - штраф в двойном размере от пособия.Цитата:Само собой, север надо разбавить - а то там даже улицы переименовать не дают, Путина ждут))