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Казахстанским медикам перестанут выплачивать компенсацию за заражение коронавирусом
Казахстанским медикам перестанут выплачивать компенсацию за заражение коронавирусом
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