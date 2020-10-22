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В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40173
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 14:39
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании НСОД поручил правительству рассмотреть вопрос введения дополнительных мер стимулирования трудовой миграции внутри страны. Вопрос повышения размера пособия рассмотрят в течение месяца.
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к
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.01.10
- Сообщений:
- 92
Re: В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри...
Отправлено: 22.10.20 - 14:39
было же уже такое, южане приезжают на север, получив деньги, чутка живут и рвут когти назад,типа холодно, не прижились
Re: В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри...
Отправлено: 22.10.20 - 15:01
Да не в подъемных тут дело,сколько не дай человеку ему всеровно сложно перестроится и под климат,и под общество и под культуру,всё-таки у нас с югом чуть различается даже стиль общения. Поэтому тех кого переселяют надо не "бросать с деньгами" а отслеживать и писхологам и акимату и полиции постоянно
Re: В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри...
Отправлено: 22.10.20 - 18:22
Цитата:
А тем, кто не прижился - штраф в двойном размере от пособия.
Цитата:
Само собой, север надо разбавить - а то там даже улицы переименовать не дают, Путина ждут))
abaika95:
не "бросать с деньгами" а отслеживать и писхологам и акимату и полиции постоянно
не "бросать с деньгами" а отслеживать и писхологам и акимату и полиции постоянно
А тем, кто не прижился - штраф в двойном размере от пособия.
Цитата:
Глава государства отметил, что следует увеличить эффективность внутристрановой миграции, в частности переезда с южных регионов на север.
Само собой, север надо разбавить - а то там даже улицы переименовать не дают, Путина ждут))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1075
Re: В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри...
Отправлено: 22.10.20 - 19:00
Цитата:
Я, думаю : южане НИКОГДА не приживуться на севере.
Деньги, климат, социальная инфраструктура, работа - конечно играют роль, но не главную, главное: МЕНТАЛЬНОСТЬ другая.
То что Президент похвалил акима СКО в этом вопросе: это или (зная наших чиновников) ОТЧЁТНОСТЬ хорошо и красиво составили или же "потёмкинская" деревня, типа зареченского ФОРУМА СТРОИТЕЛЕЙ.
abaika95:
Я, думаю : южане НИКОГДА не приживуться на севере.
Деньги, климат, социальная инфраструктура, работа - конечно играют роль, но не главную, главное: МЕНТАЛЬНОСТЬ другая.
То что Президент похвалил акима СКО в этом вопросе: это или (зная наших чиновников) ОТЧЁТНОСТЬ хорошо и красиво составили или же "потёмкинская" деревня, типа зареченского ФОРУМА СТРОИТЕЛЕЙ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5802
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 19:03
Бесполезная трата времени и денег. Разовыми пособиями, уровень жизни и работы привлекательней не станет.
Нужно условия жизни улучшать и создавать хорошо оплачиваемые рабочие места. И народ сам потянется, туда, где лучше.
Нужно условия жизни улучшать и создавать хорошо оплачиваемые рабочие места. И народ сам потянется, туда, где лучше.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4185
Re: В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри...
Отправлено: 22.10.20 - 19:27
Вроде бы все граждане одной страны, но ничего не делать, мягко сказано, возможно даже способствовать этому, когда уезжают одни и спонсировать других с точностью наоборот за то что те уехали.... Можно расценить как геноцид своих граждан со стороны руководства страны... Или я что-то не понимаю?
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 20:35
Цитата-/тем, кто не прижился - штраф в двойном размере от пособия./
В двойном размере не надо,просто стройте им дома и не отдавайте их лет на 10 в их собственность чтобы они не продавали их и не уезжали обратно)
Цитата-/Само собой, север надо разбавить - а то там даже улицы переименовать не дают, Путина ждут))/
Про последнее прям в точку,есть тут и такие сепаратисты) последние примеры с чатами явно на это указывают)
Цитата-/, думаю : южане НИКОГДА не приживуться на севере.Деньги, климат, социальная инфраструктура, работа - конечно играют роль, но не главную, главное: МЕНТАЛЬНОСТЬ другая/
Знаю несколько семей,они вполне быстро социализируются и приспособляется к северным условиям,главное не селить данные семьи кучно вместе а реально разбавлять)
Ну и конечно соглашусь из 10 семей остаются в лучшем случае 4
Цитата-/Нужно условия жизни улучшать и создавать хорошо оплачиваемые рабочие места. И народ сам потянется, туда, где лучше./
Когда Столыпин начал переселять крестьян из центральной России и Украины к нам и в Сибирь то наверно не было ещё условий)) поэтому и везли полунасильно)
В двойном размере не надо,просто стройте им дома и не отдавайте их лет на 10 в их собственность чтобы они не продавали их и не уезжали обратно)
Цитата-/Само собой, север надо разбавить - а то там даже улицы переименовать не дают, Путина ждут))/
Про последнее прям в точку,есть тут и такие сепаратисты) последние примеры с чатами явно на это указывают)
Цитата-/, думаю : южане НИКОГДА не приживуться на севере.Деньги, климат, социальная инфраструктура, работа - конечно играют роль, но не главную, главное: МЕНТАЛЬНОСТЬ другая/
Знаю несколько семей,они вполне быстро социализируются и приспособляется к северным условиям,главное не селить данные семьи кучно вместе а реально разбавлять)
Ну и конечно соглашусь из 10 семей остаются в лучшем случае 4
Цитата-/Нужно условия жизни улучшать и создавать хорошо оплачиваемые рабочие места. И народ сам потянется, туда, где лучше./
Когда Столыпин начал переселять крестьян из центральной России и Украины к нам и в Сибирь то наверно не было ещё условий)) поэтому и везли полунасильно)
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 20:37
Цитата-/Вроде бы все граждане одной страны, но ничего не делать, мягко сказано, возможно даже способствовать этому, когда уезжают одни и спонсировать других с точностью наоборот за то что те уехали.... Можно расценить как геноцид своих граждан со стороны руководства страны... Или я что-то не понимаю?/
Тогда получается тоже самое и в России в которой молодежь из перефирии валит в Москву или на запад и взамен ей зовут стариков из постсоветских республик или вообще мигрантов (не русских) назовем это геноцидом?
Где-то убывает а где-то прибывает)
Тогда получается тоже самое и в России в которой молодежь из перефирии валит в Москву или на запад и взамен ей зовут стариков из постсоветских республик или вообще мигрантов (не русских) назовем это геноцидом?
Где-то убывает а где-то прибывает)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9726
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 21:05
Переселение.
Вот в России Колыма есть, Воркута,
На Юге Казахстана север кз вызывает наверное такие же ассоциации.
Вот в России Колыма есть, Воркута,
На Юге Казахстана север кз вызывает наверное такие же ассоциации.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5802
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 21:15
Цитата:
Ну вы бы ещё Сталина упомянули, или переселение немцев в Российскую империю...
А по сегодняшним меркам беспрецедентный пример разбазаривания бюджетных средств.
Цитата:
Магадан и Камчатка.
abaika95:
Когда Столыпин
Когда Столыпин
Ну вы бы ещё Сталина упомянули, или переселение немцев в Российскую империю...
А по сегодняшним меркам беспрецедентный пример разбазаривания бюджетных средств.
Цитата:
alex_60:
Колыма есть, Воркута,
Колыма есть, Воркута,
Магадан и Камчатка.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5802
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 21:19
Цитата:
А дома с фундаментом, не как для своих строить должны?
Да и в чём проблема, приехал, помощь в карман, дом в съём и аля улю. И помощь в кармане, да ещё и за съём дома денежка идёт, вот ляпота то будет.
abaika95:
стройте им дома и не отдавайте их лет на 10 в их собственность чтобы они не продавали их и не уезжали обратно)
стройте им дома и не отдавайте их лет на 10 в их собственность чтобы они не продавали их и не уезжали обратно)
А дома с фундаментом, не как для своих строить должны?
Да и в чём проблема, приехал, помощь в карман, дом в съём и аля улю. И помощь в кармане, да ещё и за съём дома денежка идёт, вот ляпота то будет.
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 21:19
Цитата:
А как вы относитесь к праву на самоопределение?
abaika95:
Про последнее прям в точку,есть тут и такие сепаратисты) последние примеры с чатами явно на это указывают)
Про последнее прям в точку,есть тут и такие сепаратисты) последние примеры с чатами явно на это указывают)
А как вы относитесь к праву на самоопределение?
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 21:26
Цитата:
Только с фундаментом, и как можно крепче, а то упрут на юга))
elektron:
А дома с фундаментом
А дома с фундаментом
Только с фундаментом, и как можно крепче, а то упрут на юга))
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1075
Re: В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри...
Отправлено: 22.10.20 - 21:35
Цитата:
Если позволите вклиниться в ваш диалог: ПОЛОЖИТЕЛЬНО, если у этой наций есть своя, исконная ТЕРРИТОРИЯ( например татары, башкиры, ненцы, чукчи и прочие вошли в состав России со своей землёй) и у них есть ПРАВО ( кстати это право закреплено в Уставе ООН) на САМООПРЕДЕЛЕНИЕ и ВЫХОД из состава метрополий.
maxsaf:
как вы относитесь к праву на самоопределение?
как вы относитесь к праву на самоопределение?
Если позволите вклиниться в ваш диалог: ПОЛОЖИТЕЛЬНО, если у этой наций есть своя, исконная ТЕРРИТОРИЯ( например татары, башкиры, ненцы, чукчи и прочие вошли в состав России со своей землёй) и у них есть ПРАВО ( кстати это право закреплено в Уставе ООН) на САМООПРЕДЕЛЕНИЕ и ВЫХОД из состава метрополий.
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