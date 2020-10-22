Отправлено: - 19:07

yudjin:

у меня нет:

Цитата:Были у коллег подобные проблемы, после того, как акимат переехал на новый сайт. Почему, отчего и как это потом само собой вылечилось - не понятно. Только пробовать другой браузер, комп... кеш-куки чистить.. ну вы поняли)