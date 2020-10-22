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≡ В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40172
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 14:39
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании НСОД поручил правительству рассмотреть вопрос введения дополнительных мер стимулирования трудовой миграции внутри страны. Вопрос повышения размера пособия рассмотрят в течение месяца.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
92
Re: В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри...
Отправлено: 22.10.20 - 14:39
#1
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было же уже такое, южане приезжают на север, получив деньги, чутка живут и рвут когти назад,типа холодно, не прижились
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5567
Re: В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри...
Отправлено: 22.10.20 - 15:01
#2
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Да не в подъемных тут дело,сколько не дай человеку ему всеровно сложно перестроится и под климат,и под общество и под культуру,всё-таки у нас с югом чуть различается даже стиль общения. Поэтому тех кого переселяют надо не "бросать с деньгами" а отслеживать и писхологам и акимату и полиции постоянно
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8233
Re: В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри...
Отправлено: 22.10.20 - 18:22
#3
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Цитата:
abaika95:
не "бросать с деньгами" а отслеживать и писхологам и акимату и полиции постоянно

А тем, кто не прижился - штраф в двойном размере от пособия.

Цитата:
Глава государства отметил, что следует увеличить эффективность внутристрановой миграции, в частности переезда с южных регионов на север.


Само собой, север надо разбавить - а то там даже улицы переименовать не дают, Путина ждут))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1072
Re: В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри...
Отправлено: 22.10.20 - 19:00
#4
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Цитата:
abaika95:


Я, думаю : южане НИКОГДА не приживуться на севере.
Деньги, климат, социальная инфраструктура, работа - конечно играют роль, но не главную, главное: МЕНТАЛЬНОСТЬ другая.
То что Президент похвалил акима СКО в этом вопросе: это или (зная наших чиновников) ОТЧЁТНОСТЬ хорошо и красиво составили или же "потёмкинская" деревня, типа зареченского ФОРУМА СТРОИТЕЛЕЙ.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5800
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 19:03
#5
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Бесполезная трата времени и денег. Разовыми пособиями, уровень жизни и работы привлекательней не станет.
Нужно условия жизни улучшать и создавать хорошо оплачиваемые рабочие места. И народ сам потянется, туда, где лучше. ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4185
Re: В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри...
Отправлено: 22.10.20 - 19:27
#6
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Вроде бы все граждане одной страны, но ничего не делать, мягко сказано, возможно даже способствовать этому, когда уезжают одни и спонсировать других с точностью наоборот за то что те уехали.... Можно расценить как геноцид своих граждан со стороны руководства страны... Или я что-то не понимаю?
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