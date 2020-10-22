Re: Штрафовать нелегалов и запретить InDriver

Отправлено: - 18:24

Всегда говорил: казахские бизнесмены - жадные, особенно в сфере услуг - какие цены в Бурабае и какой там сервис. Лучше , действительно слетать в Турцию и вложить свои ТЕНГЕ в турецкое производство.

Точно так же и такси: про это , так называемое, "народное" такси и говорить не охота: тошнит при виде их машин, да и "заступниц" у него ТУТ хватает.

Ничего этот Ионенко и К, этим "нелегалам" не сделают: они действительно "НАРОДНЫЕ" - и цены ниже, и мобильные, и комфорта там больше, и хамства меньше, и с дома заберут и на адрес привезут и посылку и запчасть с города до села доставят. Если не ОНИ , то село бы осталось без средства сообщения с городом, на этих официальных перевозчиков НИКТО и НИКОГДА не надеялся и не надеяться, да и их нет в селе.

Вывод какой: перестраивайтесь господа владельцы перевозчики - то что ВЫ вхожи в акиматы и другие госконторы - не значит что вы владеете ситуаций.

Вы находитесь в ситуаций АНГЛИЙСКОЙ королевы: вроде царствуете, но не правите.

А, если серьёзно: заключаю пари с ЛЮБЫМ, что ситуация как была ТАКОЙ , и такой же и останется ещё лет СТО: потому что ВСЕХ ВСЁ устраивает: и власть и полицию и "нелегалов" и самое главное - это устраивает НАРОД. Все вышеперечисленные физлица и юрлица ИМЕЮТ с этого большой БАКШИШ. Это как с незаконной торговлей водкой: ВСЕ борються, но не побеждают, и всех и всё устраивает.