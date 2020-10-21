Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе о переводе времени

Отправлено: - 17:39

Кстати, только сейчас понял, что в теме перевода времени никто не затронул астрологию и эзотерику. Когда-то читал цикл книг Мориса Дрюона "Проклятые короли". Там описывался астролог, который по движению небесных тел рассчитывал время будущих событий с большой точностью.



Вот предсказал бы он, например, противникам правильного времени чтобы в полдень сидели дома и никуда не выходили. А тут у них как раз в обед собрание в магазине у Добринцофф'а, где они агитируют друг друга не переводить часы и балуются хозяйскими плюшками, испеченными на горбу трудового народа. Вот сидят они пьют чай, хохочут над ревнителями природного времени, и тут плюшки кончились. А Добринцофф больше давать не захотел из-за вынырнувшей не вовремя капиталистической натуры.



Посмотрели на часы - полдень миновал, можно расходится. Вышли они на крыльцо прощаться, а тут с неба камень падает прямо на них, только брызги чая во все стороны полетели. Вот так, прохохотали и не учли, что полдень по их часам наступил на час позже. Они сейчас, конечно, скажут, что камни с неба падать не могут, откуда им там взяться, это же понятно любому здравомыслящему человеку. Ну и пусть говорят, в жизни, как и в одноименной передаче, все может быть.