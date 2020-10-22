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Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40172
Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 22.10.20 - 03:00
Попытки перевозчиков Костанайской области выбить себе поддержку и побороть конкурентов в лице нелегальных таксистов из года в год заканчиваются ровным счетом ничем. В 2020-м ситуация обострилась пандемией, которая заперла на несколько месяцев автобусы по стоянкам. Нелегалы получили карт-бланш и окончательно переманили всех потенциальных клиентов. Точного плана борьбы с ними нет, есть только взаимные упреки перевозчиков и чиновников.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 2842
Re: Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 22.10.20 - 03:00
леворукие машины там катаются. ---- А какие должны быть??
к
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.01.10
- Сообщений:
- 92
Re: Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 22.10.20 - 07:40
а учредитель такси "Народное" не хочет сделать вменяемые цены на поездку?
не так давно нужно было уехать с КЖБИ до Солнечного по Карбышева, водители такси народное заломили за поездку 800 тенге, через приложение уехал за 500
не так давно нужно было уехать с КЖБИ до Солнечного по Карбышева, водители такси народное заломили за поездку 800 тенге, через приложение уехал за 500
Re: Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 22.10.20 - 07:40
То есть я так понимаю собрались те, кто хочет рубить бабло не вкладывая??? Гражданка, владелица автовокзала... Вы б его в порядок привели??? Стыдобища... Стыдно в автовокзал заходить. Все с советских времен, обшарпанное. Владелец "Народное такси"- Вы своих водителей на наркоту и алкоголь проверяйте. Порой неадекваты полные в такси. И еше... Вы сами говорите, что нелегалы оказывают КАЧЕСТВЕННЫЕ услуги. Что мешает вам отремонтировать автовокзал, сделать его комфортным, в такси купить нормальные машины, следить за чистотой машин и адекватностью водителей??? Т.е не ныть в осорганах, какие все плохие, а оказывать КАЧЕСТВЕННУЮ услугу. Странная у нас страна... Бизнесмены хотят по минимума вложить деньги и побольше прибыль. И при этом, что бы государство им в этом помогло...
Re: Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 22.10.20 - 10:33
Товарищи кушнерев, ботбаева и вся компания! Будьте честны и признайте поражение! Ваши аргументы настолько никчемны что я просто удивлен. Интернет пожирает телевидение,пескоблок вместо кирпича, грушевый взамен Кока-Колы, самогон пучеглазку и этот перечень можно продолжать.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 586
Re: Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 22.10.20 - 10:38
Цитата:
Исправил. Спасибо
Гога:
леворукие машины там катаются.
леворукие машины там катаются.
Исправил. Спасибо
Re: Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 22.10.20 - 10:39
. И вы знаете, какую отписку в полиции написали? Бессовестно, нагло врут
Вас это возмутило? А я уже привык, шкурный интерес, понимаете ли, тут один правильный водитель везёт полсотни сонных пассажиров на дохлодом икарусе или десяток потенциальных дойных коров с которых можно снимать сливки каждый день!
Вас это возмутило? А я уже привык, шкурный интерес, понимаете ли, тут один правильный водитель везёт полсотни сонных пассажиров на дохлодом икарусе или десяток потенциальных дойных коров с которых можно снимать сливки каждый день!
Re: Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 22.10.20 - 10:51
предложил вообще запретить на территории Казахстана сервис-такси InDriver.
Ну тогда следуя вашей логике надо закрыть интернет магазин с их создателями, наверное и там тоже наидутся наркоманы , по их вине закрываются бутики в торговых домах
Ну тогда следуя вашей логике надо закрыть интернет магазин с их создателями, наверное и там тоже наидутся наркоманы , по их вине закрываются бутики в торговых домах
Re: Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 22.10.20 - 11:15
Цитата:
Весной пробовали запретить личный транспорт и общественный. Ваше такси оказалось совсем НЕ народным, быстро удвоили цены.
В Алма-Ате бордюрщики были всегда, задолго до индрайверов и пр, за 300-1500 тенге можно доехать до любой точки города. При этом есть и таксопарки, но их услуги далеко не так популярны - цены высокие, но и какой-то уровень сервиса они предоставляют.
Так вот может и вам взяться за сервис и качество? А не пытаться выдавить конкурентов.
Учредитель такси «Народное» Серик ЫБРАЙ предложил вообще запретить на территории Казахстана сервис-такси InDriver.
Весной пробовали запретить личный транспорт и общественный. Ваше такси оказалось совсем НЕ народным, быстро удвоили цены.
В Алма-Ате бордюрщики были всегда, задолго до индрайверов и пр, за 300-1500 тенге можно доехать до любой точки города. При этом есть и таксопарки, но их услуги далеко не так популярны - цены высокие, но и какой-то уровень сервиса они предоставляют.
Так вот может и вам взяться за сервис и качество? А не пытаться выдавить конкурентов.
Re: Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 22.10.20 - 11:22
Цитата:
В большинстве случаев? Учредитель такси Народное какое-то исследование проводил? Или это обычная клевета?
Знакомые и родственники пользуются индрайвером на межгород, часто тебя просто берут попутчиком, чтобы оправдать бензин. Едешь с адекватным человеком, на нормальной машине.
В большинстве случаев водители InDriver ездят без прав, бывают водители в состоянии наркотического опьянения.
В большинстве случаев? Учредитель такси Народное какое-то исследование проводил? Или это обычная клевета?
Знакомые и родственники пользуются индрайвером на межгород, часто тебя просто берут попутчиком, чтобы оправдать бензин. Едешь с адекватным человеком, на нормальной машине.
Re: Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 22.10.20 - 14:35
И кстати, я люблю Яндекс-такси в том числе еще и за то, что есть обратная связь. В 90% случаев машина чистая, водитель приятный. Но.. Если есть косяк пишешь в службу поддержки и тебе отвечают. У меня как-то был случай, я была в положении, а на улице гололед
Вызвала яндекс. Водитель перепутал сам адрес и говорит мне типа перейдите улицу и садитесь в машину. Подъезжать не буду. Я возмутилась. Поругалась с ним. Написала в службу поддержки. Мне ответили, что водитель не в первый раз так себяведет и поэтому его снимают с линии. Все... А в основном, отличные водители. Один парень меня даже до квартиры предложил проводить, тк после приема у офтальмолога ни фига не видела))) я рада, что у нас есть яндекс. А всех в "Народном" поголовно надо проверить на наркоту, алкоголь и знание ПДД.
Вызвала яндекс. Водитель перепутал сам адрес и говорит мне типа перейдите улицу и садитесь в машину. Подъезжать не буду. Я возмутилась. Поругалась с ним. Написала в службу поддержки. Мне ответили, что водитель не в первый раз так себяведет и поэтому его снимают с линии. Все... А в основном, отличные водители. Один парень меня даже до квартиры предложил проводить, тк после приема у офтальмолога ни фига не видела))) я рада, что у нас есть яндекс. А всех в "Народном" поголовно надо проверить на наркоту, алкоголь и знание ПДД.
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 190
Re: Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 22.10.20 - 15:29
Кстати, в прошлом году, когда ехал на басике в аэропорт Челябинска и штук шесть их остановилось вместе около какого-то кафе на дороге к границе, то обратил внимание, что все они были с российскими номерами. Раньше я такого вроде бы не замечал.
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 190
Re: Штрафовать нелегалов и запретить InDriver
Отправлено: 22.10.20 - 15:37
А самый страшный междугородный автобус, какой я только видел в жизни, попался мне на глаза пару лет назад на автовокзале в Карабалыке. Это был древний рассыпающийся Икарус еще советского образца Джетыгара-Челябинск. Как он еще едет и что там внутри за комфорт можно было только предполагать. Но этих возмущенных хозяек пункта пассажирских перевозок это есс-во не волнует - им лишь бы свои бабки с билетов получить
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