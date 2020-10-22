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≡ Вылетающих из-за границы домой казахстанцев не пустят в самолет без ПЦР-справки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40172
Вылетающих из-за границы домой казахстанцев не пустят в самолет без ПЦР-справки
Отправлено: 22.10.20 - 15:02
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Все летящие из-за границы пассажиры, в том числе казахстанцы, должны иметь справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения госграницы.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5567
Re: Вылетающих из-за границы домой казахстанцев не пустят в...
Отправлено: 22.10.20 - 15:02
#1
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Давно пора было это сделать
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