Re: В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри...

Отправлено: - 15:01

Да не в подъемных тут дело,сколько не дай человеку ему всеровно сложно перестроится и под климат,и под общество и под культуру,всё-таки у нас с югом чуть различается даже стиль общения. Поэтому тех кого переселяют надо не "бросать с деньгами" а отслеживать и писхологам и акимату и полиции постоянно