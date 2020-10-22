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≡ Предлагайте и голосуйте! - Проект "Бюджет народного участия" реализуют в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40172
Предлагайте и голосуйте! - Проект "Бюджет народного участия" реализуют в Костанае
Отправлено: 22.10.20 - 11:47
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Свои предложения могут отправлять все жители Костаная, достигшие совершеннолетия. Публичное голосование определит проекты для реализации. Последнее слово должен сказать Экспертный совет. А теперь вопрос - вы хотите принять участие в развитии города?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7004
Re: Предлагайте и голосуйте! - Проект "Бюджет народного...
Отправлено: 22.10.20 - 11:47
#1
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Цитата:
Акимат Костаная сообщил о начале реализации проекта "Бюджет народного участия"


Ну прям аллилуйя....

Цитата:
О бюджете участия пользователи сайта ng.kz могли прочитать в колонке первого заместителя руководителя департамента Агентства по

Прям удивительное рядом... Совпадение? Не думаю!

Цитата:
Предложения можно отправлять на официальном интернет-ресурсе акимата Костаная в разделе "Бюджет народного участия".

Ссылка ожидаемо не работающая
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5567
Re: Предлагайте и голосуйте! - Проект "Бюджет народного...
Отправлено: 22.10.20 - 12:18
#2
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Да неужто! Аж снег выпал!


Просьба к зам. рук.деп антикорра напишите пожалуйста пост о том чтобы пиццы падали с неба! Желательно с пепперони!
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
924
Re: Предлагайте и голосуйте! - Проект "Бюджет народного...
Отправлено: 22.10.20 - 12:27
#3
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Цитата:
yudjin:
Ссылка ожидаемо не работающая

Всё работает, открывается указанная страница на сайте горакимата.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7004
Re: Предлагайте и голосуйте! - Проект "Бюджет народного...
Отправлено: 22.10.20 - 12:36
#4
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Цитата:
Yorik:
Всё работает, открывается указанная страница на сайте горакимата.

у меня нет:
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
586
Re: Предлагайте и голосуйте! - Проект "Бюджет народного...
Отправлено: 22.10.20 - 12:55
#5
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У меня работает ссылка. Проверял перед тем, как выставить инфу, и снова проверил сейчас
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
924
Re: Предлагайте и голосуйте! - Проект "Бюджет народного...
Отправлено: 22.10.20 - 14:42
#6
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Цитата:
yudjin:
у меня нет:

Докритиковался, тебя акимат заблокировал на своём сайте :lol: ;-)
Ну или побоялись, что от тебя будет слишком много проектов и предложений, и подстраховались :-)
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