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≡ В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40172
В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри страны в два раза
Отправлено: 22.10.20 - 14:39
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании НСОД поручил правительству рассмотреть вопрос введения дополнительных мер стимулирования трудовой миграции внутри страны. Вопрос повышения размера пособия рассмотрят в течение месяца.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
92
Re: В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри...
Отправлено: 22.10.20 - 14:39
#1
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было же уже такое, южане приезжают на север, получив деньги, чутка живут и рвут когти назад,типа холодно, не прижились
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5567
Re: В Казахстане увеличат размер пособия для переселенцев внутри...
Отправлено: 22.10.20 - 15:01
#2
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Да не в подъемных тут дело,сколько не дай человеку ему всеровно сложно перестроится и под климат,и под общество и под культуру,всё-таки у нас с югом чуть различается даже стиль общения. Поэтому тех кого переселяют надо не "бросать с деньгами" а отслеживать и писхологам и акимату и полиции постоянно
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