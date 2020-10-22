Re: Штрафовать нелегалов и запретить InDriver

Отправлено: - 14:35

И кстати, я люблю Яндекс-такси в том числе еще и за то, что есть обратная связь. В 90% случаев машина чистая, водитель приятный. Но.. Если есть косяк пишешь в службу поддержки и тебе отвечают. У меня как-то был случай, я была в положении, а на улице гололед

Вызвала яндекс. Водитель перепутал сам адрес и говорит мне типа перейдите улицу и садитесь в машину. Подъезжать не буду. Я возмутилась. Поругалась с ним. Написала в службу поддержки. Мне ответили, что водитель не в первый раз так себяведет и поэтому его снимают с линии. Все... А в основном, отличные водители. Один парень меня даже до квартиры предложил проводить, тк после приема у офтальмолога ни фига не видела))) я рада, что у нас есть яндекс. А всех в "Народном" поголовно надо проверить на наркоту, алкоголь и знание ПДД.