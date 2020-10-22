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≡ Показатели заражения Covid-19 среди детей на онлайн-обучении и их контактных выше, чем у посещающих дежурные классы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40172
Показатели заражения Covid-19 среди детей на онлайн-обучении и их контактных выше, чем у посещающих дежурные классы
Отправлено: 22.10.20 - 13:03
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С начала учебного года в Казахстане зарегистрировали 250 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди школьников, сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5567
Re: Показатели заражения Covid-19 среди детей на онлайн-обучении...
Отправлено: 22.10.20 - 13:03
#1
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Цитата-/Также коронавирус выявили у 145 детей, которые учатся дистанционно,Среди 348 человек, контактировавшими с этими школьниками, у 22 подтвердился Covid-19./



К чему ведут? Что эти школьники дома от святого духа заразились? Если контактных заболевших 22 человека то получается что 123 ребенка заболели просто так сами по себе и дааааа конечно же они бедные несчастные все время дома сидели и ни куда не выходили,парадокс!)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1876
Re: Показатели заражения Covid-19 среди детей на онлайн-обучении...
Отправлено: 22.10.20 - 13:24
#2
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