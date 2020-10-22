Re: Показатели заражения Covid-19 среди детей на онлайн-обучении...

Отправлено: - 13:03

Цитата-/Также коронавирус выявили у 145 детей, которые учатся дистанционно,Среди 348 человек, контактировавшими с этими школьниками, у 22 подтвердился Covid-19./







К чему ведут? Что эти школьники дома от святого духа заразились? Если контактных заболевших 22 человека то получается что 123 ребенка заболели просто так сами по себе и дааааа конечно же они бедные несчастные все время дома сидели и ни куда не выходили,парадокс!)