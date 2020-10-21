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Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе о переводе времени
Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе о переводе времени
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40172
Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе о переводе времени
Отправлено: 21.10.20 - 13:56
Вопрос о переходе Костанайской области на зимнее время активно изучается - об этом сообщила заместитель акима области Бахыт ЕСИМОВА на своей странице в Instagram. На это заявление сразу отреагировали общественники.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.04.19
- Сообщений:
- 97
Re: Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе...
Отправлено: 21.10.20 - 20:15
Ни недра ит.д.Хоть время природное верните народу!
Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе о переводе времени
Отправлено: 21.10.20 - 20:17
Молодец новая зам акима,видно не зря в США училась там знают толк в политтехнологиях) карантин ввели,автобусы отменили,люди заражаются а зам акима одной своей неопределенной позицией по переводу времени взбудоражила всех,и перевела фокус внимания населения на эту по сути бесполезную информационную проблему)
Писал уже,если бы этой темы небыло ее стоило бы выдумать) перед каждым непопулярным решением опять поднимать этот вопрос и пусть народ копья ломает в спорах) ляпота!)
Писал уже,если бы этой темы небыло ее стоило бы выдумать) перед каждым непопулярным решением опять поднимать этот вопрос и пусть народ копья ломает в спорах) ляпота!)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 999
Re: Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе...
Отправлено: 22.10.20 - 11:53
Ну, зачем ждать ещё год? Есть же ответы института географии МОН РК и других, во всех черным по белому сказано, что 95% области находится в 4-м поясе, а действует время 6-го и перевод на час назад обоснован.
Цитата:
Цитата:
Блин, развелось всякой всячины. А тут есть и другого сорта политтехнологи . Специлизируются на понижении градуса в обсуждениях, отведении стрелок от акимата.
Цитата:
abaika95:
толк в политтехнологиях
толк в политтехнологиях
Цитата:
abaika95: взбудоражила всех,и перевела фокус внимания
Блин, развелось всякой всячины. А тут есть и другого сорта политтехнологи . Специлизируются на понижении градуса в обсуждениях, отведении стрелок от акимата.
Re: Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе...
Отправлено: 22.10.20 - 13:05
Цитата-/А тут есть и другого сорта политтехнологи . Специлизируются на понижении градуса в обсуждениях, отведении стрелок от акимата./
Чтобы понизить градус надо закусывать и стрелки отводить тоже бесполезно, если все они ведут в одну сторону)
Чтобы понизить градус надо закусывать и стрелки отводить тоже бесполезно, если все они ведут в одну сторону)
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 77
Re: Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе...
Отправлено: 22.10.20 - 13:19
А в чём, собственно, принципиальная разница? Ну переведут и что изменится? В любом случае, идёшь на работу - темно. Идёшь с работы - тоже темно. Чего ради кипиш навели? Лично мне так всё равно.
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.11.19
- Сообщений:
- 77
Re: Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе...
Отправлено: 22.10.20 - 13:38
Вот допустим, кто работает в акимате, знаю не понаслышке, сам там работал, зимой идут на работу, на улице темень. Возвращаются домой, тоже темно. Но если переведут время, то возвращаться будут так же в темноте, но идти на работу при свете дня. Они изменение почувствуют. И вобще, те кто работает по аналогичному графику.
Но вот например школьники. С утра пойдут, будет светло, а в случае перевода будут идти в кромешной тьме,а не в сумерках, как раньше.
Опять же, у всех людей разный график работы. Кто-то шёл работать во тьме и возвращался засветло, теперь будут идти работать по светлому, а домой по темноте.
Вобщем собираются поменять шило на мыло. Мнение общества просто поменяется на противоположное. Кто недоволен сейчас, останутся в выигрыше. А кого устраивал данный режим, они останутся недовольными. И к чему всё это?
Но вот например школьники. С утра пойдут, будет светло, а в случае перевода будут идти в кромешной тьме,а не в сумерках, как раньше.
Опять же, у всех людей разный график работы. Кто-то шёл работать во тьме и возвращался засветло, теперь будут идти работать по светлому, а домой по темноте.
Вобщем собираются поменять шило на мыло. Мнение общества просто поменяется на противоположное. Кто недоволен сейчас, останутся в выигрыше. А кого устраивал данный режим, они останутся недовольными. И к чему всё это?
Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе о переводе времени
Отправлено: 22.10.20 - 14:40
Да доводы у тех кто ЗА железные,биоритмы,хреноцид,биологическое и географическое время все понятно я сам за,но как понял если переведем время на 1 час то это всеровно не решит проблему,да с утра будет светло но по правильному географическому времени надо переводить на 2 часа? И не только нам и Кызылорде тоже? Так почему все твердят только за 1 час?
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