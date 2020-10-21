Re: Акимат Костанайской области противоречит сам себе в вопросе...

Отправлено: - 13:38

Вот допустим, кто работает в акимате, знаю не понаслышке, сам там работал, зимой идут на работу, на улице темень. Возвращаются домой, тоже темно. Но если переведут время, то возвращаться будут так же в темноте, но идти на работу при свете дня. Они изменение почувствуют. И вобще, те кто работает по аналогичному графику.

Но вот например школьники. С утра пойдут, будет светло, а в случае перевода будут идти в кромешной тьме,а не в сумерках, как раньше.

Опять же, у всех людей разный график работы. Кто-то шёл работать во тьме и возвращался засветло, теперь будут идти работать по светлому, а домой по темноте.

Вобщем собираются поменять шило на мыло. Мнение общества просто поменяется на противоположное. Кто недоволен сейчас, останутся в выигрыше. А кого устраивал данный режим, они останутся недовольными. И к чему всё это?