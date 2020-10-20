Цитата-/Можете нас приютить?-Нет не можем, сами себе стройте. Но все равно будем говорить, что вас приютили/
Да без проблем ждал этого аргумент)
Могли же начать бесконечную не уютную партизанскую войну? Засеватся не давать как на Кавказе? Там все переселенцы за казачьими линиями жили потом при союзе расселились и только интернационализм кончился быстро друг друга начали вырезать а тут и перед казачьи линии переселялись,и все мирно торговали соседствовали одни хлеб выращивали продавали в степь а другие им мясо привозили так и пришли потом большевики Иманов и Джангильдин с Тараном и закрутилось,завертелось понастроили тут НАМ и ВАМ всё уууух)
А как некоторые кричали то, в своё время, вот только независимость, даст на жизнь. Буквально за пару десятков лет заживём как в Эмиратах. И вот прошло 30-ть лет. Но до эмиратов всё так же как и до Китая пешком (образно выражаясь), если не ещё дальше стало.
//а до этого ваши предки, воронежские, саратовские, смоленские, украинские бедняки крестьяне, гонимые голодом и поиском землицы обещанной Столыпиным на востоке, со всем скарбом,худыми ребятишками съезжались на эти земли они что на родине у себя были?//
Да, они не были у себя на родине.Чтобы привлечь их сюда по "Правилам о крестьянских переселениях ...”, каждому переселенцу (мужчине) передавалось 30 десятин земли. Переселенцы на 15 лет освобождались от всех видов налогов, повинностей, обязательных работ. Для нуждающихся семей "на обзаведение” выделялся кредит до 100 руб. Так что тут действительно царская Россия позаботилась! В результате многие плодородные земли были переданы переселенцам. Приведите примеры, что автохтоны радостно приветствовали это явление, "приютив" крестьянские семьи.
//И наши рядом стояли смотрели пока ваши украинцы поднимали?//
Конечно нет! Ваши сразу же сели на трактора, спецтехнику, стали ,как суслики, агрономами и др. спецами с/х, настроили элеваторов, ХПП и подняли целину. Ну а средства на всё это шли, конечно же, из бюджета Казахстана
//И да с чего вы взяли что кто-то тут кому-то что-то строил спецом? Ссыльные строили себе жилье,потом государство Строило заводы для своих нужд...//
Да, так и было! Всё делалось для пришлых, а автохтонов загнали в резервации, не давая им никуда ходу Странно только, как это Назарбаев выучился, страшно сказать, на металлурга и сделал блестящую карьеру...
И вот прошло 30лет а поухеовшие немцы все забыть Казахстан немогут)
Цитата-/Так что тут действительно царская Россия позаботилась!В результате многие плодородные земли были переданы переселенцам. Приведите примеры, что автохтоны радостно приветствовали это явление, "приютив" крестьянские семьи./
Приведите пример где автохтоны начали крупномасштабную партизанскую войну против переселенцев? И не говорите что не могли,в 1916 начинали но советская власть быстро всех образумила)
Цитата-/онечно нет! Ваши сразу же сели на трактора, спецтехнику, стали ,как суслики, агрономами и др. спецами с/х, настроили элеваторов, ХПП и подняли целину. Ну а средства на всё это шли, конечно же, из бюджета Казахстана/
Так и было,мои деды коммунисты отучились и сели за трактора и грузовые машины и да бюджет шел из Москвы в ответ отправляли зерно или это не выгодно было для Москвы? Целину для местных поднимали?
abaika95: ,но а до этого ваши предки,воронежские,саратовские, смоленские, украинские бедняки крестьяне, гонимые голодом и поиском землицы обещанной Столыпиным на востоке, со всем скарбом,худыми ребятишками съезжались на эти земли они что на родине у себя были?
Ну как-бы да. Российская империя была их родина и родина расширилась, они и поехали. Мои предки вот так на волах из Украины приехали. Цитата:
таноми52: Вот именно, Сталин сослал. А не автохтоны позвали и приютили.
Но многим местным надо отдать должное в человеческом отношении. Моя бабушка по маме немного знала казахский - в детстве жили рядом и отношения были отличные.
Цитата-/Да, так и было! Всё делалось для пришлых, а автохтонов загнали в резервации, не давая им никуда ходуСтранно только, как это Назарбаев выучился, страшно сказать, на металлурга и сделал блестящую карьеру/
Ну вот Назарбаев и ещё сотни тысяч как он включая моих предков выучились и построили тут всё)
Цитата-/Вот именно, Сталин сослал. А не автохтоны позвали и приютили.И попробовали бы они в то время не "приютить/
Так не приютили или попробовали бы не приютить?) Определитесь) ну пока определяетесь никто и не говорил что всех сюда позвали,сослали большинство и мои предки постфактум приютили многих на этой земле и да могли не приютить,Сталин бы не обиделся,или вы думаете он такой курил трубку и резюмировал,немцев сослать подальше от фронта мало ли к фашистам перейдут но на новом месте их должны приютить и покушать дать! Ниче не знаю!)
Цитата-/Ну как-бы да. Российская империя была их родина и родина расширилась, они и поехали. Мои предки вот так на волах из Украины приехали./
Да не спорю,но казахские степи то небыли для них изначально родиной? Для Англичан высадившись в северной Америке родина всеровно была Англия,потом уже их потомки считали родиной северную Америку!)
У нас работает молодой чувак угарный, канадец. Постоянно приходит на работу в разных футболках с надписями на русском языке, и спрашивает меня, что они означают. Обычно это или текст песен, или идиомы, сегодня пришел в футболке с надписью "Просьба ответить" ))
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